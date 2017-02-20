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КИНО
 
Первоисточник: www.vedomosti.ru Прямая ссылка на новость:

Как «Салют-7» и «Время первых» не поделили дату выхода

О том, как выходят два отечественных фильма про космонавтику — «Салют-7» и «Время первых» — можно будет снять кино, только уже политический триллер.

Так получилось, что обе картины решили появиться в прокате на одной дате — 12 апреля, чтобы приурочить премьеру ко Дню космонавтики. Продюсерская мысль понятна — тупые зрители могут пойти на какое-то кино, только если в наличии присутствует тематическая дата. Поскольку Фонд кино спонсировал оба проекта, то ему совершенно не хочется наблюдать, как «Салют-7» и «Время первых» пожирают друг друга в прокате, фактически выбрасывая деньги налогоплательщиков на ветер.

Последние месяцы работники Минкультуры и Фонда кино пытались убедить продюсеров решить дело мирным образом. За каким-то бесом даже вмешался первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко, устроивший специальную встречу с создателями фильмов.

Но настоящий юмор начинается здесь. В конце 2016 года Попечительский совет Фонда кино обратился за помощью к своему экспертному совету, состоящему из 20 человек. Они проголосовали и в большинстве своём сошлись во мнении, что «Салют-7» является «аудиторно более привлекательным» и именно этой картине стоит выйти 12 апреля. Но Министерство культуры с самого начала выбрала своего фаворита — «Время первых». В Министерстве собрали свой экспертный совет и там (сюрприз!) проголосовали за «Время первых». Ну а поскольку именно государственный орган выдаёт прокатное удостоверение, то их мнение — единственное, которое имеет значение. Удивительно, как отчаянно Министерство культуры топит за проект компании Тимура Бекмамбетова. Того самого Бекмамбетова, недавно подставившего Фонд кино с неудачным экскрементом под названием «Взломать блогеров».

Пока ситуация не разрешилась, но похоже, что «Время первых» таки выйдет на желанной дате в апреле, а «Салют-7» перенесут на осень.

Ясное дело, публика так или иначе увидит два фильма, но их судьбу почему-то решает административный ресурс. Тем более, если «Время первых» окажется слабой лентой, это всё равно отразится на прокате «Салюта-7». Кстати, а почему бы не провести парочку тестовых просмотров среди случайных зрителей и узнать их мнение, а уже потом решать первоочередность премьер?

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Салют-7 Время первых
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