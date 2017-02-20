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Мировые сборы сделали «Три икса: Мировое господство» самой прибыльной частью серии

Вин Дизель оказался самым умным человеком на районе. Общие сборы фильма «Три икса: Мировое господство» составили $ 308,1 млн. Таким образом по своей кассе триквел превзошёл достижения оригинального фильма 2002 года — $ 277,4 млн. И стал самой успешной частью франчайза. Шах и млядь.

Что тут скажешь? Неудивительно, что «Мировое господство» выглядело как азиатский ремейк — большинство своих денег кино собрало не в Америке. Так называемый домашний прокат принёс всего $ 44,2 млн, а мировые сборы «Трёх иксов» равняются $ 263,8 млн.

Ну и где же больше всего возлюбили кино? Разумеется, в Китае.

«Три икса: Мировое господство» вышло в Китае 10 февраля и заработало на старте $ 61,45 млн, а к концу вторых выходных — $ 134,08 млн. Надо отметить, что оригинальные «Три икса» вообще не прокатывались Китае, а вторая часть собрала там (театральная пауза) $ 1,6 млн.

На данный момент китайский заработок «Мирового господства» уже превзошёл «Изгоя-один» ($ 69,4 млн) и «Пробуждение силы» ($124,1 млн). Разумеется, «Трём иксам» далеко до показателей «Форсажа 7» ($ 390 млн), но вряд ли создатели «Мирового господства» всерьёз рассчитывали на такие суммы.

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