Крупные премьеры 23 февраля 2017 года на сей раз сугубо российские. В прокате стартует супергеройский боевик «Защитники» Сарика Андреасяна, который вопреки всему показанному в трейлерах обещает высококлассную эпическую историю; а также выходят мистический триллер «Вурдалаки» и комедия «Одноклассницы #Новый поворот». В малых же премьерах на один российский фильм приходятся три иностранных: зрителей ждут драма «Джеки», ужастик «Призраки „Элоиз“», биография «Слишком свободный человек» и трагикомедия «Тони Эрдманн».

Большие премьеры 23 февраля 2017 года

Защитники Режиссёр Сарик Андреасян В ролях Валерия Шкирандо, Санжар Мадиев, Алина Ланина, Антон Пампушный, Себастьян Сисак, Вячеслав Разбегаев, Анна Кравцова Критиканство 20%

Величайшее проявление воли — игнорирование фильмов режиссёра Сарика Андреасяна. Ведь каждое его творение можно приравнять к попытке суицида — добровольному прыжку в бездну с вершины какого-нибудь жанра. Подобные вещи привлекают внимание. И поскольку в последнее время Сарик выбирает всё новые жанры, зрелище как-то не приедается, хотя результат, разумеется, очевиден и закономерен.

Как правило, шапито с режиссёром Андреасяном начинается с выходом первых роликов и отрывков: дешевизна, непрофессионализм, неспособность адекватно воспринимать реальность — всё это было и с «Защитниками». Но популярность супергеройской темы и медведь с пулемётом Гатлинга сделали своё чёрное дело — некоторые посчитали это чем-то оригинальным, может быть, даже ироничным.

Сними за недорого, но поярче и продай всем, кому только можно. Вот возьмём китайцев — этих людей вообще ничем не напугаешь, даже плохими спецэффектами. Поэтому экономическая формула успеха пока работает на Сарика, а вот жанров с каждым фильмом становится всё меньше.

Чем больше людей посмотрят «Защитников», тем меньше их привлекут «Защитники 2». Все мы помним, как позорно закончился комедийный период господина Андреасяна. Так же закончится и супергеройский.

Вурдалаки Режиссёр Сергей Гинзбург В ролях Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Роман Мадянов, Михаил Жигалов, Юлия Ауг Критиканство 49%

Кинолента «Вурдалаки» — вне всяких сомнений, далёкое эхо фильма «Вий» 2014 года, только без его достоинств. Правда, уже сейчас сложно вспомнить хоть какие-нибудь достоинства «Вия» — но главное, что в «Вурдалаках» нет даже намёка на что-нибудь приличное.

А что есть? Да, собственно, ничего. Актёр Пореченков в роли святого отца на стероидах и щуплый актёр Крюков в роли героя, ищущего свою любовь. Трейлеры вызывают только смех, и это явно не запланированный эффект. Хотя режиссёр фильма Сергей Гинзбург когда-то снял «Любовь-морковь 3», и может быть, кино — действительно комедия (просто монтажёры ролика опять всё перепутали).

На сегодняшний день целевая аудитория «Вурдалаков» совершенно не просматривается. Разве что создатели художественной картины и их самые близкие родственники, готовые разделить с ними эту боль.

Одноклассницы #Новый поворот Режиссёр Дмитрий Суворов В ролях Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина, Ольга Кузьмина, Арарат Кещян, Илья Любимов, Антон Макарский Критиканство 38%

Если вы всё-таки раздумываете над тем, стоит ли идти в кино на романтическую комедию «Одноклассницы #Новый поворот», то просто ещё раз обратите пристальное внимание на название фильма и спросите себя, когда такие, с позволения сказать, изыски в виде значка хэштега в заголовке были добрым знаком.

Кинокартина является прямым продолжением прошлогодней комедии «Одноклассницы», откуда перекочевали основные актёры и некоторые сюжетные линии, ибо не будет покоя авторам истории до тех пор, пока все четыре подруги не обретут положенное им по закону жанра личное счастье. Очередная свадьба под угрозой срыва, очередной девичник до потери сознания, плюс набор очевидных и не всегда работающих шуток — в общем, никаких сюрпризов.

Вряд ли стоит возлагать надежды на то, что вторая часть по каким-то мистическим причинам вдруг станет краше первой. Потому принципиальных отличий и перемен к лучшему ждать не следует — нам это без труда доказывают и трейлер, и кошмарный парик Светланы Ходченковой.

Малые премьеры 23 февраля 2017 года

Джеки Режиссёр Пабло Ларраин В ролях Натали Портман, Джон Хёрт, Питер Сарсгаард, Билли Крудап, Грета Гервиг, Джон Кэрролл Линч, Макс Каселла Критиканство 64% Томаты 89% Metacritic 81% IMDb 7,1

Что общего у Джона Кеннеди с королём Артуром? А с Авраамом Линкольном? Если на первый взгляд ответы не очевидны, то Жаклин Кеннеди и трейлер подскажут.

«Джеки» — самый титулованный фильм недели. Не только среди малых премьер, а вообще: на его счету 33 победы и 132 номинации, в том числе три номинации на «Оскар» (за лучшую главную женскую роль, лучший оригинальный саундтрек и лучший дизайн костюмов). Самый титулованный — но не самый облюбованный критиками и зрителями: зрители на «Томатах» поставили ему сдержанные 67%, а бесчувственные ренегаты из числа отечественных акул пера — и вовсе 64%.

Снять что-либо новое про убийство Кеннеди сложно. А вот про его волевую супругу — пожалуйста. Фильм сконцентрирован на Джеки, в фокусе не столько хроника событий, сколько сопровождающие их чувства — которые первая леди так хорошо умела контролировать. Одни посмотревшие упрекают фильм за медлительность и скуку; другие — хвалят за эмоциональность, актёрскую игру и портрет сильной женщины.

Призраки „Элоиз“ Режиссёр Роберт Легато В ролях Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, Пи-Джей Бирн, Николь Форестер Критиканство 25% Томаты 0% Metacritic 15% IMDb 4,6

Очередной скомканный первый блин, очередное подтверждение, что можно блистать в одном деле и облажаться в другом. Например, оператор Уолли Пфистер снимал для Кристофера Нолана киноленты «Помни», «Престиж», «Тёмный рыцарь», «Начало» и другие, получил «Оскар» — и сел в лужу со своим режиссёрским дебютом «Превосходство». Специалист по визуальным эффектам Роберт Легато («Титаник», «Гарри Поттер и философский камень», «Авиатор», «Аватар», «Книга джунглей» и прочая, и прочая) отхватил аж два «Оскара» — и с не менее громким хлюпом сел в соседнюю лужу, сняв свой полнометражный режиссёрский дебют «Призраки „Элоиз“». Причём не то чтобы у Легато совсем не было соответствующего опыта — он срежиссировал три эпизода стартрековских сериалов и одну стартрековскую документалку, а также один эпизод «Чёрного ящика». Но — вот. Получилось 89 минут кошмара — в худшем смысле этого слова, о чём подробнее рассказывает наша рецензия.

Критики клеймят новинку такими неприятными словами, как «глубоко бесперспективный», «триллер-дешёвка», «бессвязная, скачущая во времени паранормальная история», и ещё целым ворохом анти-комплиментов. На Metacritic у «Призраков „Элоиз“» чахлые 15%, а на «Томатах» и вовсе круглый ноль — шесть гнилых помидоров и ни одного свежего.

Слишком свободный человек Режиссёр Вера Кричевская В ролях Критиканство 81%

Самая маленькая из малых премьер недели — биографическая драма о Борисе Немцове будет прокатываться всего в 15 кинотеатрах.

Режиссёр Вера Кричевская — трёхкратная обладательница «ТЭФИ» и одна из основателей телеканала «Дождь». Примечателен и композитор фильма — Андрей Макаревич. А в самом фильме можно увидеть Алексея Навального, Михаила Ходорковского, Илью Яшина, Михаила Фридмана и других друзей и знакомых Немцова.

В рецензиях встречаются строки: «Фильм об уникальном политике как олицетворении эпохи», «Как в фильме „Адмиралъ“ в какой-то момент становится понятно, что Колчака расстреляют, так и тут после этого стула уже нет сомнений, что так или иначе путинского времени Немцов не переживёт», «„Слишком свободный человек“ был создан для того, чтобы показать нам страну, которую мы потеряли».

Тони Эрдманн Режиссёр Марен Аде В ролях Петер Симонишек, Сандра Хюллер, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл, Тристан Пюттер, Хадевих Минис, Люси Расселл Критиканство 89% Томаты 93% Metacritic 94% IMDb 7,7

Вот он, коварный похититель! «Тони» украл у «Джеки» звание фаворита недели: даже суровый Metacritic расщедрился аж на 94%, а на «Критиканстве» фильм комфортно обустроился на четвёртом месте в списке лучших лент 2017 года. Зрители приняли «Тони Эрдманна» чуть сдержаннее — но лишь в сравнении: что 7,7 баллов на IMDb, что 80% на «Томатах» (именно в зрительском голосовании, от критиков-то там 93%) — более чем достойные результаты. Всяческие фестивали и кинопремии тоже не остались в стороне: «Тони Эрдманн» номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также щеголяет призами Каннского, Норвежского, Австрийского и других кинофестивалей. И не успел оригинал стартовать во всех намеченных странах, как до него уже дотянулись длинные руки Голливуда: студия Paramount собирается снять ремейк с Джеком Николсоном и Кристен Уиг.

Для режиссёра-сценариста Марен Аде «Тони Эрдманн» стал лишь третьей полнометражкой, однако упрекнуть автора в недостатке опыта у критиков язык не поворачивается — напротив, они наперебой хвалят Аде за мастерство, за искренность и многослойность её нового раскрытия старой темы «Отцы и дети». Точнее, «Отцы и дочери».

Главный герой, которого на самом деле зовут не Тони Эрдманн, а вовсе даже Винфрид Конради, частично списан с актёра-комика Энди Кауфмана, а частично с отца самой Аде, который тоже любит надевать фальшивую челюсть шутки ради. Сыгравший его Петер Симонишек заслужил отдельную порцию наград и восторгов — как, впрочем, и исполнительница главной женской роли Сандра Хюллер. Порядком заинтригованная Всеяредакция тоже тянет свои длинные руки к «Тони Эрдманну» — но не в голливудском, а в «КГ»-шном смысле.