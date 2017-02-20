«Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — авторы, трейлер

Полнометражный фильм «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» (Gekijouban Mahouka Koukou no Rettousei: Hoshi o Yobu Shoujo) обзавёлся первым трейлером, а также представил обновлённый авторский состав: на посту режиссёра Манабу Оно сменила Рисако Ёсида («Дьявольские любовники: Больше крови») , которая занималась эпизодами телевизионного сериала, а за анимацию вместо студии Madhouse теперь будет отвечать 8-bit. Оставшиеся члены творческого коллектива выглядят следующим образом:

Сюжет рассказывает, как во время весенних каникул Тацуя и Миюки отправляются на семейную виллу в архипелаге Огасавара, где встречают загадочную девушку по имени Кокоа, сбежавшую с близлежащей военно-морской базы, которая сообщает Тацуе своё единственное желание.

Выходит фильм в японский прокат 17 июня.