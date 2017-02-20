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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — авторы, трейлер

Полнометражный фильм «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» (Gekijouban Mahouka Koukou no Rettousei: Hoshi o Yobu Shoujo) обзавёлся первым трейлером, а также представил обновлённый авторский состав: на посту режиссёра Манабу Оно сменила Рисако Ёсида («Дьявольские любовники: Больше крови») , которая занималась эпизодами телевизионного сериала, а за анимацию вместо студии Madhouse теперь будет отвечать 8-bit. Оставшиеся члены творческого коллектива выглядят следующим образом:

Авторы
Сценарист Цутому Сато автор оригинального ранобе
Второй сценарист WriteWorks «Легенды об одержимости»
Дизайнер персонажей Кана Ищида иллюстратор оригинального ранобе, «Акварион: Эволюция»
Музыка Таку Ивасаки «Необычное в магической школе», «Норагами»

Сюжет рассказывает, как во время весенних каникул Тацуя и Миюки отправляются на семейную виллу в архипелаге Огасавара, где встречают загадочную девушку по имени Кокоа, сбежавшую с близлежащей военно-морской базы, которая сообщает Тацуе своё единственное желание.

Выходит фильм в японский прокат 17 июня.

 
 
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Видео Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды (Gekijōban Mahōka Kōkō no Rettōsei)
 30 января 2014 годаБрат, сестра и волшебная школа 22 марта 2014 годаВторой трейлер аниме «Необычное в магической школе» 5 мая 2014 года«Необычное в магической школе» — 03−04
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Подкасты
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