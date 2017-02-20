«Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — сэйю

Твиттер выходящего в весеннем сезоне телевизионного сериала «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» (Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka?) обнародовал немалый состав сэйю.
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Сэйю
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|Вилем Кумеш
|Рёхей Арай
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|Кутори Нота Сениолис
|Адзуса Тадокоро
|Котори Такатори в «Брунгильде во тьме», Фино Бладстоун в «Героем я не стал, так что пришлось искать работу»
|Исеа Мизе Валгалис
|Мачико
|София Мертесакер в «Возвращении меченосца»
|Нефлен Луку Инсания
|Акари Уехара
|Юко Конагай в «Няшных деньках»
|Ларнтолк Ицури Хистория
|Казуса Аранаме
|Грендайзер в «Девушках-роботах Z»
|Ифто Кай Десператио
|Инори Минасе
|Рем в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», Гестия в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
|Тиат
|Томоми Мизума
|Юзуха Мей в «Идол, действуй!»
|Панибал
|Юрика Кубо
|Коизуми Ханаё в «Любовь вживую! Проект „Школьный идол“», Локи в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
|Лакиш
|Манака Ищими
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|Корон
|Хина Кино
|Сильвия Силккат в «Гибрид и сердце: Магическая академия Атараксия»
|Армита
|Акане Кохината
|Орло Хасумин в «Чайке, принцессе с гробом»
|Нигларт
|Кикуко Иноуе
|Беллданди в «Моей Богине!», Казами Мизухо в «Пожалуйста, учитель!»
|Глик Глейклак
|Щигеру Чиба
|Багги в «Ван-Писе», Себас Тиан в «Верховном владыке»
|Лаймскин
|Дзюроута Косуги
|Асума Сарутоби в «Наруто», Исаму Кинмочи в «Расследованиях Киндаичи»
|Армания Дуфна
|Сатоми Сато
|Венди Марвелл в «Хвосте Феи», Рицу Таинака в «Кейон!»
|Фираколибрия Дрио
|Хонока Иноуэ
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|Лила Асплай
|Рина Сато
|Каору Танамачи в «Амагами», Неги Спрингфилд в «Магическом учителе Негиме»
|Свон Кандел
|Мугихито
|Лоренц Килл в «Евангелионе», Орочи Доппо в «Бойце Баки»