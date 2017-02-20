 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Sniper Elite 4 Ноль кадров в секунду. Выпуск 148: Фекальный год Новости аниме — лучшее за неделю Розыгрыш стилбука с игрой The Last Guardian «Дорогие белые» — трейлер, который взбесил интернет
АНИМЕ
 
Первоисточник: myanimelist.net Прямая ссылка на новость:

«Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — сэйю

Твиттер выходящего в весеннем сезоне телевизионного сериала «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» (Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka?) обнародовал немалый состав сэйю.

Сэйю
Вилем Кумеш Рёхей Арай
Кутори Нота Сениолис Адзуса Тадокоро Котори Такатори в «Брунгильде во тьме», Фино Бладстоун в «Героем я не стал, так что пришлось искать работу»
Исеа Мизе Валгалис Мачико София Мертесакер в «Возвращении меченосца»
Нефлен Луку Инсания Акари Уехара Юко Конагай в «Няшных деньках»
Ларнтолк Ицури Хистория Казуса Аранаме Грендайзер в «Девушках-роботах Z»
Ифто Кай Десператио Инори Минасе Рем в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», Гестия в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
Тиат Томоми Мизума Юзуха Мей в «Идол, действуй!»
Панибал Юрика Кубо Коизуми Ханаё в «Любовь вживую! Проект „Школьный идол“», Локи в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
Лакиш Манака Ищими
Корон Хина Кино Сильвия Силккат в «Гибрид и сердце: Магическая академия Атараксия»
Армита Акане Кохината Орло Хасумин в «Чайке, принцессе с гробом»
Нигларт Кикуко Иноуе Беллданди в «Моей Богине!», Казами Мизухо в «Пожалуйста, учитель!»
Глик Глейклак Щигеру Чиба Багги в «Ван-Писе», Себас Тиан в «Верховном владыке»
Лаймскин Дзюроута Косуги Асума Сарутоби в «Наруто», Исаму Кинмочи в «Расследованиях Киндаичи»
Армания Дуфна Сатоми Сато Венди Марвелл в «Хвосте Феи», Рицу Таинака в «Кейон!»
Фираколибрия Дрио Хонока Иноуэ
Лила Асплай Рина Сато Каору Танамачи в «Амагами», Неги Спрингфилд в «Магическом учителе Негиме»
Свон Кандел Мугихито Лоренц Килл в «Евангелионе», Орочи Доппо в «Бойце Баки»

Авторы
Режиссёр Дзюничи Вада «Исчезновение Нагато Юки-чан», «Ангелы Рагнастрайк»
Сценарист Акира Карено автор оригинального ранобе
Дизайнер персонажей Тору Иманищи «Ангелы Рагнастрайк»
Музыка Тацуя Като «Горизонт посреди пустоты», «Судьба: Девочка-волшебница Илия»
Студии Satelight, C2C
+ Обсудить
Темы
 
Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя? (Shūmatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka?)
 15 январяАнонс аниме «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» 2 февраля«Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — авторский состав
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Анонс аниме «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
 
«Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — авторский состав

Тоже интересно

 
ЕВА-77. Часть 1
 
Кино Постер фильма «Терминатор. Генезис»
 
Кино Режиссёр Шейн Блэк сделает нового «Хищника» событийным
 
Игры Сравнение E3-презентаций Ubisoft и реальных игр
 
ЕВА-158: Прямая трансляция
 
Кино Warner Bros. всех переиграли
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика