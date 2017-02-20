BBC One заказал историческую драму «Порох» с Китом Харингтоном, Лив Тайлер и Марком Гэтиссом

Телеканал BBC One заказал трёхсерийную историческую драму «Порох» с по-настоящему взрывным актёрским составом: в новинке снимутся Кит Харингтон («Игра престолов»), Лив Тайлер («Властелин колец», «Оставленные»), Питер Муллан («Боевой конь») и Марк Гэтисс («Шерлок»).

Мини-сериал осветит события 1605 года, когда группа английских католиков попыталась взорвать Палату лордов и убить короля Якова I, поддерживавшего протестантов. Однако их план раскрыли — заговорщика по имени Гай Фокс, который должен был поджечь фитиль, поймали на горячем. С тех пор британцы каждый год отмечают ночь, названную в честь незадачливого подрывника, сжигая его чучело и запуская фейерверки.

Харингтону досталась роль Роберта Кейтсби — лидера группы католиков и мозгового центра Порохового заговора. Гэтисс снова сыграет особу, приближённую к монарху, — графа Роберта Сесила, предводителя шпионов, главного палача и гонителя католиков. Тайлер перевоплотится в кузину Кейтсби по имени Энн Вокс. Муллан же предстанет в образе иезуита отца Гарнета.

Сценарий напишет Ронан Беннетт («Джонни Д.»). В режиссёрское кресло усядется Дж. Блэйксон («5-я волна»). Харингтон также займётся продюсированием проекта вместе с Олли Мэдденом, Стивеном Райтом и Дэниелом Уэстом. Съёмки сериала начнутся уже в этом месяце.