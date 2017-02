«И всё же грешник танцует с драконом» выходит в осеннем сезоне

Анонсированная в прошлом августе телеэкранизация ранобе Асая Рабо «И всё же грешник танцует с драконом» (Saredo Tsumibito wa Ryū to Odoru: Dances with the Dragons) получила дату выхода — осенний сезон этого года. Серия новелл, стартовавшая в 2003-м, считается в Японии родоначальницей поджанра «тёмного ранобе» (его особенностями являются наличие в тексте сцен экстремального насилия, а также трагические и депрессивные сюжеты).

История разворачивается в альтернативном мире, где существуют «заклинания-уравнения», способные управлять квантовой константой h, изменять законы физики на ограниченном участке пространства, создавать взрывчатые вещества или ядовитые газы либо генерировать физические феномены вроде плазмы или ядерной реакции. Два «уравнителя», способные использовать данные «заклинания» в бою, — обладатель отвратительного чувства такта Гайюс и прекрасный, но жестокий мечник Гигина — охотники за головами. В городе Эридана эти двое сходятся в схватке с драконами и оказываются замешаны в интриги международного масштаба.