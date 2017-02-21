Самое продаваемое аниме за 13–19 февраля

«Звук! Эуфониум 2» на третьем томе не сумел удержать уровень предыдущих — на первой неделе были раскуплены лишь 5 925 дисков (-10% к продажам второго тома). Что ж, возможно, своё он доберёт на следующих неделях.

Падают и «Красавчики из школьного клуба защиты Земли: Любовь! 2», да так, что куда там «Эуфониуму»! Финальный шестой том стартовал с 3 051 диска (-32,6%), и это худший результат из всех.

Совсем не блещет и «Магия-кюн: Ренессанс» — всего 1 425 копий для третьего тома (-147). Так ещё через два-три тома можно оказаться рядом со «Сверхъестественными неприятностями Сайки Кусуо», продавшимися тиражом в 1 097 (+412, в прошлый раз они не попали в топ DVD), и лихо обогнавшими пятый том «Дней», у которого 810 (-92).

В этот раз «Волейбола» не было, так что «Песня для принца 4» вторую неделю подряд возглавляет чарт — у неё 8 144 копий за неделю, 42 735 всего (-17,5% — отставание от первого тома сохраняется неизменным).

В завершение немного о BD-боксах:

«Супер Сонико» продал 249 дисков — учитывая средние продажи самого сериала в 1 848 копий, это даже неплохо, но далеко от «Искусства меча Online», которое празднует месяц в топе ещё 278 проданными дисками (всего — 6 171). Второму боксу «Гинтамы 2» протянуть столько же будет сложнее — у неё 267 на второй неделе и 3 603 в сумме.