 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Диванные анимешники. Выпуск 5: «Красная черепаха» Розыгрыш стилбука с игрой The Last Guardian Новости сериалов — лучшее за неделю «Лего Фильм: Бэтмен»: розыгрыш сумок и чехлов для iPhone 6
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

Самое продаваемое аниме за 13–19 февраля
Полная таблица

«Звук! Эуфониум 2» на третьем томе не сумел удержать уровень предыдущих — на первой неделе были раскуплены лишь 5 925 дисков (-10% к продажам второго тома). Что ж, возможно, своё он доберёт на следующих неделях.

Падают и «Красавчики из школьного клуба защиты Земли: Любовь! 2», да так, что куда там «Эуфониуму»! Финальный шестой том стартовал с 3 051 диска (-32,6%), и это худший результат из всех.

Совсем не блещет и «Магия-кюн: Ренессанс» — всего 1 425 копий для третьего тома (-147). Так ещё через два-три тома можно оказаться рядом со «Сверхъестественными неприятностями Сайки Кусуо», продавшимися тиражом в 1 097 (+412, в прошлый раз они не попали в топ DVD), и лихо обогнавшими пятый том «Дней», у которого 810 (-92).

В этот раз «Волейбола» не было, так что «Песня для принца 4» вторую неделю подряд возглавляет чарт — у неё 8 144 копий за неделю, 42 735 всего (-17,5% — отставание от первого тома сохраняется неизменным).

В завершение немного о BD-боксах:

«Супер Сонико» продал 249 дисков — учитывая средние продажи самого сериала в 1 848 копий, это даже неплохо, но далеко от «Искусства меча Online», которое празднует месяц в топе ещё 278 проданными дисками (всего — 6 171). Второму боксу «Гинтамы 2» протянуть столько же будет сложнее — у неё 267 на второй неделе и 3 603 в сумме.

+ Обсудить
Темы
 
Бокс-офис
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новое аниме осени 2016 года
 
Новое аниме зимы 2017 года
 
Коротко об аниме: Литературные псы фантазии и праха

Тоже интересно

 
Кино Страшная эволюция персонажей в фильме «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Киллиан Мёрфи опять под режиссурой Кристофера Нолана
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 62: На самом деле мы — Бэтмен
 
Кино Персонажные постеры: «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Кино Третья Фаза Marvel
 
Кино «Восемь подруг Оушена» — первый кадр
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика