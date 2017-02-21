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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Аарон Пол продюсирует драму о короле виски Джеке Дэниеле

Кабельный канал WGN America запустил в разработку многосерийный проект под названием «Кровь и виски» — экранизацию книги-биографии Питера Красса «Кровь и Виски: Жизнь и времена Джека Дэниела». В исполнительных продюсерах числится Аарон Пол («Во все тяжкие»).

Историческая драма расскажет о легендарном бизнесмене Джеке Дэниеле и его жизненном пути. Это реальная история о человеке, чьё имя увековечено в названии одной из самых популярных марок виски. Джаспер Ньютон Дэниел (таково его настоящее имя) начал свою «карьеру» в семилетнем возрасте на местной винокурне, а будучи подростком, фактически руководил маленьким ликёроводочным заводом. Обучившись всем премудростям производства алкоголя, Дэниел постепенно расширял свой бизнес и в итоге стал владельцем крупнейшей в мире компании-производителя виски.

Адаптацией литературного первоисточника займётся Эндрю Колвилл («Безумцы», «Поворот: Шпионы Вашингтона»), он же выступит исполнительным продюсером проекта наряду с Полом, Стэном Спраем, Джеффом Холландом, Дрю Брауном и Заком Бекманом.

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Кровь и виски
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