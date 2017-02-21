Студия Realmforge Studios и Kalypso Media объявили о разработке Dungeons 3 — новой части в меру успешного духовного наследника безвременно почившей серии Dungeon Keeper. Причём если первые две части изначально создавались исключительно на PC, то Dungeons 3 выйдет и на PS4, и на Xbox One.

Полноценную демонстрацию продолжателя дела Dungeon Keeper придержат до выставки GDC 2017, проходящей с 28 февраля по 2 марта. Пока же нам сказали, что в игре будет большая однопользовательская кампания с 20 миссиями и продолжительностью в 20 с гаком часов, произвольная генерация уровней, новый кооперативный режим и многое другое. Ну и раскрыли сюжетную завязку: