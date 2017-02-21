Студия Realmforge Studios и Kalypso Media объявили о разработке Dungeons 3 — новой части в меру успешного духовного наследника безвременно почившей серии Dungeon Keeper. Причём если первые две части изначально создавались исключительно на PC, то Dungeons 3 выйдет и на PS4, и на Xbox One.
Полноценную демонстрацию продолжателя дела Dungeon Keeper придержат до выставки GDC 2017, проходящей с 28 февраля по 2 марта. Пока же нам сказали, что в игре будет большая однопользовательская кампания с 20 миссиями и продолжительностью в 20 с гаком часов, произвольная генерация уровней, новый кооперативный режим и многое другое. Ну и раскрыли сюжетную завязку:
Наконец-то Лорду Подземелья удалось объединить под своим началом все силы тьмы и основать империю зла. Пришло время сделать следующий шаг — расширить границы своих владений!
Лорд Подземелья переманил на свою сторону жрицу тёмных эльфов, Талию, сделав её своей главной помощницей. Ничто не может помешать теперь властелину тёмного царства управлять операцией по завоеванию верхнего мира. Талии же предстоит возглавить объединённые силы зла, раз и навсегда покончить с жалкими адептами добра, обитающими на земле!