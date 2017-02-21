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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Иван Реон сыграет в «Нелюдях» от Marvel и ABC

Крупнобюджетный восьмисерийный проект «Нелюди» совместного производства IMAX, ADC Studios и Marvel обрёл исполнителя одной из главных ролей — им стал Иван Реон («Отбросы», «Игра престолов»).

Раса обладающих сверхспособностями существ, прозванных Нелюдьми появилась во вселенной Marvel в 60-х годах прошлого века стараниями авторов Стэна Ли и Джека Кирби. Супергеройский боевик расскажет о неизвестных ранее эпических приключениях Чёрного грома и королевской семьи из Аттилана. Реон перевоплотится в умного и обаятельного Максимуса — беззаветно преданного народу Аттилана и королю — его родному брату. Однако втайне Максимус мечтает примерить корону сам.

Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом сериала выступает Скотт Бак («Рим», «Железный кулак»). Роэль Рейн («Чёрные паруса») снимет первый и второй эпизоды, предназначенные для премьерного показа в кинотеатрах IMAX 4 сентября. Глава Marvel Television Джеф Лоэб и Джим Чори также значатся исполнительными продюсерами сериала.

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Нелюди
 20 январяРоэль Рейн срежиссирует первый и второй эпизоды «Нелюдей» для показа в IMAX 7 декабря 2016 годаШоураннер «Железного кулака» возьмётся за «Нелюдей» Marvel 22 ноября 2016 года«Нелюди» от Marvel выйдут 4 сентября 2017 года  15 ноября 2016 годаМарвеловский сериал «Нелюди» впервые покажут в кинотеатрах IMAX
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