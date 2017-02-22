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Роли исполняют Шарлиз Терон и Альфи Аллен

Шарлиз Терон исполнит главную роль и спродюсирует экранизацию ещё не изданного романа Need to Know.

Терон изобразит жену и мать, которая работает аналитиком в ЦРУ. Одним утром, в поисках цифрового следа секретной ячейки русских шпионов, главная героиня находит такое, что может оставить её без работы, семьи и под финал — лишить жизни.

Первоисточник написала Карен Кливленд.

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Альфи Аллен попал в актёрский ансамбль нового «Хищника».

До сих пор звезда сериала «Игра престолов» исполнит роль бывшего морпеха, помогающего более центральным героям одолеть инопланетного охотника. Надеемся, в этот раз его персонажу отрежут менее важную часть тела.

Главные роли сыграют Бойд Холбрук, Джейкоб Трамбле, Томас Джейн, Треванте Родес, Оливия Манн, Стерлинг Браун и Кигэн-Майкл Ки.

Режиссирует кино Шейн Блэк, премьера состоится 9 февраля 2018 года.

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