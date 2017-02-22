Киану Ривз фантазирует про начало «Джона Уика 3»:

Я считаю, что Уик должен сперва убежать из Нью-Йорка. Буквально удрать с острова. Может быть, он попросит помощи у персонажа Лоуренса Фишборна или ему подсобит Джон Легуизамо. Возможно, что появятся главы кланов и начнут шмалять из всех стволов. А потом начнётся заварушка между кланами и Континенталем. Джон спровоцирует конфликт и начнётся настоящая война. Ну разве не круто?

Режиссёр «Джона Уика» и «Джона Уика 2» Чад Стахелски фантазирует не так буйно, как Киану. Ему бы хотелось отправить протагониста в Иерусалим, чтобы тот вытворял всякие безумства в пустыне. Ещё он планирует раскрыть мир ассасинов ещё на 25%.

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Режиссёрвыполнил обещание и поговорил насчётс исполнителем главной роли Роном Перлманом и создателем персонажа Майком Миньола.

Итог неутешительный. Как все и полагали: