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Бессмысленные реплики: Киану Ривз про «Джона Уика 3» и Гильермо дель Торо про «Хеллбоя III»

Киану Ривз фантазирует про начало «Джона Уика 3»:

Я считаю, что Уик должен сперва убежать из Нью-Йорка. Буквально удрать с острова. Может быть, он попросит помощи у персонажа Лоуренса Фишборна или ему подсобит Джон Легуизамо. Возможно, что появятся главы кланов и начнут шмалять из всех стволов. А потом начнётся заварушка между кланами и Континенталем. Джон спровоцирует конфликт и начнётся настоящая война. Ну разве не круто?

Режиссёр «Джона Уика» и «Джона Уика 2» Чад Стахелски фантазирует не так буйно, как Киану. Ему бы хотелось отправить протагониста в Иерусалим, чтобы тот вытворял всякие безумства в пустыне. Ещё он планирует раскрыть мир ассасинов ещё на 25%.

• • •
Режиссёр Гильермо дель Торо выполнил обещание и поговорил насчёт «Хеллбоя III» с исполнителем главной роли Роном Перлманом и создателем персонажа Майком Миньола.

Итог неутешительный. Как все и полагали:

Сиквела не будет — информация на сто процентов. И больше разговоров про это не будет.

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