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Первоисточники: deadline.comwww.telegraph.co.uk Прямая ссылка на новость:

Роман Генри Хемминга «М: Максвелл Найт, выдающийся шпион МI5» ляжет в основу новой шпионской драмы

Шпионская тема нынче в тренде. На сей раз многосерийную драму о разведчиках задумала снять британская продюсерская компания Mammoth Screen («Виктория», «Полдарк») и уже приобрела права на экранизацию романа Генри Хемминга «М: Максвелл Найт, выдающийся шпион МI5». Выход основанной на реальных событиях книги запланирован на май этого года.

Шпион-самоучка, джазовый музыкант, натуралист-любитель и гордый обладатель домашнего павиана — личностью Найт, известный в шпионских кругах как М, был незаурядной. Он начал работать на Британское правительство в 1920-х годах и в конце концов стал ведущим агентом MI5, известным своей активной борьбой с фашизмом во время Второй мировой войны. Помимо прочих талантов М обладал ещё одним даром: он кого угодно мог превратить в бесстрашного секретного агента и первым начал готовить женщин-разведчиц, быстро смекнув, каким огромным потенциалом они обладают. Именно он стал прообразом другого М — главы британской секретной службы из бондианы Йена Флемминга.

Проект вернёт в мир разведки Мэтта Чармана («Шпионский мост»), который займётся адаптацией сценария. Премьера сериала запланирована на 2018 год.

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 16 январяСоздатели «Ночного администратора» готовят новый сериал по роману Ле Карре
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