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Styx: Shards of Darkness — дата выхода и дневник разработчиков

Ну наконец-то! Дата выхода Styx: Shards of Darkness не спешила появиться на свет, предпочитая раскрываться постепенно, тем самым лишь раззадоривая фантазии фанатов. Сначала мы увидели год: 2017. Потом проявился месяц — март. И только когда до него остались считаные дни, а публика начала опасаться переноса, студия Cyanide анонсировала полноценную дату выхода Styx: Shards of Darkness — 14 марта.

И одним анонсом дело, разумеется, не ограничилось. Параллельно был опубликован 5-минутный дневник разработчиков Styx 2, где авторы честно рассказывают, что первая часть оказалась этаким неогранённым алмазом, который полюбился публике вопреки всем своим шероховатостям, так что с сиквелом они надеются оправдать возложенное доверие и подарить идеям оригинала достойную реализацию. Основы при этом сохранятся: герой не перестанет хохмить и периодически проламывать четвёртую стену, никуда не исчезнет хардкорность, а проблемы всё ещё можно будет решать разными путями. А, ещё этот стелс получит поддержку кооператива.

Styx: Shards of Darkness выходит на PC, PS4 и Xbox One.

 
 
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Видео Styx: Shards of Darkness (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 15 октября 2015 годаСтикс: Возвращение скрытного гоблина 6 октября 2016 годаStyx: Shards of Darkness — показ геймплея 16 декабря 2016 годаНовый трейлер и дата выхода Styx: Shards of Darkness
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