Начнём с плохих новостей. Прошёл было слух, что датой выхода NieR: Automata на PC будет 10 марта — тот же день, когда PS4-версия появится в Европе. Хотя нет, даже не слух: дата выхода NieR: Automata на PC вполне отчётливо засветилась в оригинальной версии представленного ниже трейлера — просто потом ролик быстренько заменили на вариант без неё. Проблема заключается в том, что авторы и издатели NieR: Automata опасаются пиратства на PC-рынке и потому хотят защитить игру прежде, чем выпускать. Но спасительный круг в лице Denuvo недавно как следует прохудился, так что Sqaure Enix отложила релиз на какой-то пока не решённый, но предположительно короткий срок.

Ещё авторы рассказали, что NieR: Automata найдётся место для системы перерождения, вдохновлённой Souls-серией. Если погибшие игроки смогут оперативно добраться туда, где пал их прошлый робот. то его можно будет восстановить и использовать в качестве временного NPC-помощника (ну и вернуть себе утраченные при гибели предметы). При этом наткнуться можно будет не только на свой труп, но и на останки других игроков — и их тоже можно будет воскрешать (непонятно, правда, как это повлияет на результат).

Ну а издательство Бука объявило, что в её интернет-магазине можно будет приобрести эксклюзивное коллекционное издание NieR: Automata стоимостью в 14 тысяч, содержащее стилбук, фигурку героини, саундтрэк и артбук. Пока только для PS4, но с той же датой выхода, что и у обычного издания — 10 марта.