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A King’s Tale: Final Fantasy XV станет доступна всем

Согласитесь, «халяву» любят все. Но первоначально «16-битный» битемап A King’s Tale: Final Fantasy XV могли получить лишь оформившие предзаказ на Final Fantasy XV через GameStop, да и доступен бонус был сугубо жителям Северной Америки и Канады. Сегодня же стало известно, что все обладатели PS4 и Xbox One смогут скачать игру совершенно бесплатно уже 1 марта.

События A King’s Tale происходят за 30 лет до приключений Ноктиса, а сюжет рассказывает о знакомом нам всем короле Регисе и его борьбе против монстров, решивших захватить королевство. Ну и какая Final Fantasy без братьев по оружию? Поэтому помогать королю в его приключениях будут молодые Сид, Кларус и Вексем.

 
 
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Видео A King’s Tale: Final Fantasy XV (PC, PlayStation 4, Xbox One) Final Fantasy XV (PlayStation 4, Xbox One)
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