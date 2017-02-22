A King’s Tale: Final Fantasy XV станет доступна всем

Согласитесь, «халяву» любят все. Но первоначально «16-битный» битемап A King’s Tale: Final Fantasy XV могли получить лишь оформившие предзаказ на Final Fantasy XV через GameStop, да и доступен бонус был сугубо жителям Северной Америки и Канады. Сегодня же стало известно, что все обладатели PS4 и Xbox One смогут скачать игру совершенно бесплатно уже 1 марта.

События A King’s Tale происходят за 30 лет до приключений Ноктиса, а сюжет рассказывает о знакомом нам всем короле Регисе и его борьбе против монстров, решивших захватить королевство. Ну и какая Final Fantasy без братьев по оружию? Поэтому помогать королю в его приключениях будут молодые Сид, Кларус и Вексем.