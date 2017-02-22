Продюсер серии Tales of основал новую студию под крылом Square Enix

Японская компания Square Enix продолжает в 2017 году расширение по всем фронтам. В январе стало известно, что издатель заключил договор о сотрудничестве с Marvel для создания игр по знаменитым франчайзам. А сегодня стало известно, что издатель основал совершенно новую студию Istolia, которая будет работать над проектом под кодовым названием Project Prelude Rune.

Рулить всеми процессами в студии будет небезызвестный Хидео Бабба, который отметился в качестве продюсера практически во всех проектах серии Tales of от Bandai Namco (последней его частью была Tales of Zestiria). Каким образом Square Enix удалось переманить Хидео на свою сторону не уточняется, так что мы можем лишь предположить, что человек попросту устал от серии, которой занимался последние 10 лет.

О самой Project Prelude Rune практически ничего не известно, есть лишь отдельные комментарии о «таинственной истории» в новом фэнтезийном мире. А вот жанровая принадлежность будущей игры угадывается сразу — jRPG в анимешном стиле. Само собой, даты выхода у нового творения Баббы пока нет, но есть несколько концептов, с которыми вы можете ознакомиться ниже: