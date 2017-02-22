 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: Amnesia: The Dark Descent Новости аниме — лучшее за неделю Открытие канала «Афиша „Трёх дебилов“» и обсуждение фильма «Майор Гром» в прямом эфире Розыгрыш стилбука с игрой The Last Guardian «Лего Фильм: Бэтмен»: розыгрыш сумок и чехлов для iPhone 6
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Продюсер серии Tales of основал новую студию под крылом Square Enix

Японская компания Square Enix продолжает в 2017 году расширение по всем фронтам. В январе стало известно, что издатель заключил договор о сотрудничестве с Marvel для создания игр по знаменитым франчайзам. А сегодня стало известно, что издатель основал совершенно новую студию Istolia, которая будет работать над проектом под кодовым названием Project Prelude Rune.

Рулить всеми процессами в студии будет небезызвестный Хидео Бабба, который отметился в качестве продюсера практически во всех проектах серии Tales of от Bandai Namco (последней его частью была Tales of Zestiria). Каким образом Square Enix удалось переманить Хидео на свою сторону не уточняется, так что мы можем лишь предположить, что человек попросту устал от серии, которой занимался последние 10 лет.

О самой Project Prelude Rune практически ничего не известно, есть лишь отдельные комментарии о «таинственной истории» в новом фэнтезийном мире. А вот жанровая принадлежность будущей игры угадывается сразу — jRPG в анимешном стиле. Само собой, даты выхода у нового творения Баббы пока нет, но есть несколько концептов, с которыми вы можете ознакомиться ниже:

4
Промо-арт игры Project Prelude Rune
4
Промо-арт игры Project Prelude Rune
+ Обсудить
Темы
 
Project Prelude Rune
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Новое кино 16–22 мая
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 88: Кричать в граммофон
 
Кино Трейлер фильма «Бегущий в лабиринте»
 
Кино Ролик с Суперкубка фильма «Мир Юрского периода»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 41
 
Кино «Призрак в доспехах» — анонс трейлера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика