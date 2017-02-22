Бесплатная новая фракция для Total War: Warhammer

Ещё до выхода Total War: Warhammer разработчики из The Creative Assembly пообещали добавить в игру новую расу и, что самое главное, сделать это совершенно бесплатно. Из-за общей схожести с Империей раса бретонцев в течение многих лет находилась в тени своей людской союзницы, поэтому различные разработчики не уделяли ей особого внимания. The Creative Assembly решила исправить подобную несправедливость по отношению к одному из самых великих королевств Старого Света и наконец-то предоставить им заслуженное место в большой кампании. А значит поклонников ждёт новая полномасштабная армия, различные герои, умения и всё то, за что они любят Total War: Warhammer.

Выход бесплатного добавления состоится 28 февраля, но подписчики Total War Access получат доступ к DLC на 24 часа раньше всех остальных.