«Ван Хельсингу» прописали сценариста «Гнева титанов»

Если вы по каким-то непонятным причинам волнуетесь за судьбу фильма «Ван Хельсинг», который станет частью расширенной киновселенной монстров студии Universal Pictures, то сейчас он переживает смену сценаристов.

Дэн Мазо («Гнев титанов») занял место Эрика Хайссерера («Прибытие») и Джона Спэйтса («Доктор Стрэндж»). Хайссерер и Спэйтс руководствовались замыслом сделать главного героя максимально человечным, полностью лишённым сверхспособностей. Мол, все уже устали от того, что одни суперлюди цапаются с подобными себе.

Абрахам Ван Хельсинг был одни из главных персонажей романа Брэма Стокера «Дракула» и основным противником бессмертного графа. Ван Хельсинг увлекался оккультизмом и бесстрашно истреблял вампиров. В 2014 режиссёр Стивен Соммерс попытался сделать запустить франчайз с Хью Джекманом в главной роли, но борьба с нечистью заглохла после первого и последнего «Ван Хельсинга». Хотя он успел укокошить мистера Хайда, Человека-волка и Дракулу.

В этот раз киновселенная открывается фильмом «Мумия» с Томом Крузом в главной роли. Кино выходит 8 июня 2017 года.