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КИНО
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Штатный сценарист и продюсер может стать режиссёром новых «Людей Икс»

Студия 20th Century Fox не стала далеко ходить за режиссёром, который всё-таки потребуется для постановки «Людей Икс: Суперновы». Заманчивое (или не очень) предложение сделано Саймону Кинбергу. Мистер Кинберг вовлечён в процесс, как сценарист и продюсер, с 2006 года, когда вышли «Люди Икс: Последняя битва». Если он согласится, то это будет его дебют в режиссуре.

Неделю назад актриса Софи Тёрнер подтвердила намерения начать съёмки «Суперновы» уже в этом году. Действие сюжета развернётся спустя 10 лет после событий «Людей Икс: Апокалипсиса» в антураже девяностых годов. Вернутся молодые мутанты и, может быть, парочка взрослых.

Экранизация серии комиксов «Тёмный Феникс» расскажет, как Джину Грей слегка облучают радиацией, потом у неё прорезаются немыслимые космические силы, что ведёт к превращению в могущественного врага. Ошмётки этой истории можно увидеть в упомянутой «Последней битве».

В ближайших планах студии проекты «Люди Икс: Новые мутанты» и «Дэдпул 2». Естественно, все серии рано или поздно пересекутся в грандиозном кросс-овере.

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Люди Икс: Супернова
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