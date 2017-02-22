Британский телеканал BBC One задумал пятисерийную экранизацию классического романа Уилки Коллинза «Женщина в белом», и проект активно формирует актёрский состав, куда на днях записались Бен Харди («Люди Икс: Апокалипсис») и Джесси Бакли («Табу»).

Психологический триллер повествует о случайной и странной встрече на залитой лунным светом дороге, переменившей жизнь молодого художника Уолтера Хартрайта. Мистические, детективные и романтические мотивы переплетаются с тёмными секретами, таящимися в загородных особняках английской аристократии, и составляют полотно этой запутанной истории.

Харди сыграет художника Уолтера Хартрайта, а Бакли — его новую знакомую Мэриан Голкомб, проживающую в поместье, хозяином которого он был приглашён для реставрации старинных гравюр. В сериале также снимаются Дюгрей Скотт («Хемлок Гроув»), Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оливия Виналл («Доктор Кто»), Арт Малик («Шерлок»), Джоэнна Скэнлэн («Без обид»), Вики Пеппердин и Риккардо Скамарчио («Лондонский шпион»).

За адаптацию «Женщины в белом» Уилки Киллинза отвечает шоураннер Фиона Серес. В режиссёрском кресле — Карл Тиббеттс («Чёрное зеркало», «Люди»). Исполнительными продюсерами выступают Дэвид Томпсон и Сара Стэк. Производственным процессом руководит Origin Pictures. Съёмки пройдут в Северной Ирландии.