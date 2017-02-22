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Первоисточники: wegotthiscovered.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:

The CW объявил дату выхода третьего сезона «Я — зомби»

Спустя десять месяцев после окончания второго сезона телевизионный канал The CW наконец-то определился с датой возвращения в эфир процедурала «Я — зомби». Выход третьего сезона запланирован на 4 апреля.

Главная героиня мистической криминальной драмы — ординатор Оливия Мур (Роуз Макивер), которая по несчастной случайности обратилась в зомби. Дабы окончательно не превратиться в ходячий труп без мыслей и эмоций Лив вынуждена питаться мозгами, потому устраивается на работу в морг. Вскоре она обнаруживает, что, поедая мозги жертв преступлений, на время перенимает черты личности покойного и его воспоминания, где кроются подсказки к тому, как и кем они были убиты. Главная героиня решает использовать новообретённые способности во благо, помогая полиции в расследовании особо запутанных дел.

Дата выхода третьего сезона «Я — зомби» долгое время была тайной, заставив поклонников сериала понервничать. Однако теперь фанаты могут вздохнуть с облегчением — до возвращения проекта в эфир осталось меньше двух месяцев.

Наряду с Макивер в актёрском составе значатся Малкольм Гудвин, Рауль Коли, Роберт Бакли, Дэвид Андерс, Элисон Мичалка и другие. Шоураннером третьего сезона сериала «Я — зомби», как и двух предыдущих, выступает Роб Томас («Вероника Марс»).

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