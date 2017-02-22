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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джейсон Риттер сыграет в пилоте «Евангелия от Кевина» на ABC

После скоропостижного закрытия сериала «Агент Картер» его создатели Тара Баттерз и Мишель Фазекас не сидят без дела. Они взялись за создание новой многосерийной драмеди для телеканала ABC — «Евангелие от Кевина», главную роль в которой сыграет Джейсон Риттер («Родители», «Голиаф»).

Это история хронического неудачника и эгоистичного придурка по имени Кевин (Джейсон Риттер), избранного Богом с целью спасти мир. После провалившейся попытки самоубийства главный герой хочет немного пожить у своей овдовевшей сестры-близнеца и её дочери, но сталкивается там с непредвиденной трудностью в лице воина божьего Иветт, чья священная миссия — вернуть Кевина на праведный путь и помочь ему обрести смысл жизни.

Баттерз и Фазекас занимаются написанием сценария пилота и вдобавок выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Робертом Этвудом. Режиссирует пилотный эпизод Пол Макгиган («Шерлок», «Люк Кейдж»). Производственный процесс на контроле у ABC Studios.

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