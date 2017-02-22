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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Девон Сава присоединился к Поле Пэттон в триллере «Посередине»

Девон Сава (фильмы «Пункт назначения», «Экстремалы», сериал «Никита») получил главную мужскую роль в сверхъестественном триллере «Посередине» на канале ABC. В главной женской роли уже утверждена Пола Пэттон («Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Варкрафт»).

Американский ремейк южнокорейской драмы повествует об успешном продюсере новостей и любящей матери Лоре Прайс (Пола Пэттон), мистическим образом предвидящей убийство своей дочери Серены. Она знает, где, когда и как произойдёт преступление, — не знает лишь имени убийцы. Несмотря на все попытки Лоры предотвратить грядущее, Серена неотвратимо движется навстречу неизбежной смерти. Девон Сава воплотит на экране роль бывшего копа, а ныне частного детектива Нико Джексона.

Написанием сценария занимается Стивен Толкин («Легенда об Искателе»). Он же является исполнительным продюсером проекта совместно с Айваном Фецэном и Джозефом Бройдо. Производством занимается Thunderbird Entertainment в сотрудничестве с ITV Studios America. Премьера десятисерийного сезона назначена на лето.

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