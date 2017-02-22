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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

FOX продлил отвязную комедию «Мик» на второй сезон

Телеканал FOX оформил продление своей главной комедийной новинки этого года «Мик» на второй сезон, состоящий из 13 эпизодов. Очевидно, ситком с Кэйтлин Олсон в главной роли пришёлся по душе зрителям, о чём недвусмысленно говорят рейтинги: в среднем первый сезон собирает у экранов 3,61 млн человек с показателем 1,3 в демографической категории «18–49», а с учётом просмотров на различных платформах зрительская аудитория возрастает до 8 млн человек.

Помимо Олсон во второй сезон сериала «Мик» перекочует весь основной актёрский состав, куда входят Софию Блэк-Д'Элиа, Томас Барбаска, Джек Стэнтон, Карла Хименес и Скотт Макартур.

Руководство канала в лице Дэвида Мэддена необычайно довольно своим детищем и собственной прозорливостью:

С самого начала наша вера в успех проекта была непоколебима, и он нас не разочаровал. Комедийный талант Кэйтлин по-настоящему впечатляет, но и остальные актёры ей под стать. Мы счастливы и невероятно взволнованны свершившимся продлением.

Комедия повествует о Маккензи «Мик» Мёрфи (Олсон) — пробивной и жуликоватой девице, вынужденной присматривать за избалованными отпрысками своей сестры, пустившейся в бега от правосудия вместе с мужем-миллионером.

Создателями и сценаристами сериала выступают Джон и Дэйв Чернин («В Филадельфии всегда солнечно»), которые также числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Олсон, Ником Френкелем, Оли Обстом и режиссёром пилота Рэндоллом Айнхорном («Офис», «Парки и зоны отдыха»). Производством занимается 20th Century Fox TV.

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