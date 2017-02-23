Анджелина Джоли хочет вернуться в большое кино, а студия Universal Pictures готовит актрисе главные роли в нескольких проектах. Для начала - экранизации двух книг: «Екатерина Великая и Потёмкин» и «Шпион, который любил».

Биографическое кино про Всероссийскую императрицу расскажет историю любви между правительницей и князем Григорием Потёмкиным, который совмещал благородное происхождение с бурной государственной деятельностью и командованием военными силами. Вместе эта парочка наворотила дел, включая присоединение Крыма к России.

Шпионская драма повествует о похождениях Кристины Грэнвилл (настоящее имя — Кристина Скарбек). Дочка польского аристократа, достигшая невероятных высот в шпионском ремесле. Работая на британскую разведку, она на лыжах проскользнула в оккупированную Польшу, десантировалась с парашютом во Францию и даже спасла одного из своих многочисленных любовников от Гестапо. Именно с неё Ян Флеминг срисовал образ Веспер Линд.

Разумеется, Анджелина Джоли может играть роли только сильных и независимых женщин.

Также в Universal надеются, что Джоли может согласиться на центральную роль в перезапуске «Невесты Франкенштейна» (да, расширенная киновселенная монстров). Ещё есть возможность метнуться к студии Disney, где на медленном огне готовят «Малефисенту 2».