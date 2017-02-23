Ещё один новичок от FOX с честью выдержал испытание и получил заслуженную награду — телеканал продлил сериал «Смертельное оружие» на второй сезон, в который войдёт 22 серии.

Основанный на одноимённом прославленном кинофранчайзе с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях, полицейский комедийный процедурал повествует о трудовых буднях сериальных воплощений Мартина Риггса (Клейн Кроуфорд) и Роджера Мёрто (Дэймон Уайанс) в современном Лос-Анджелесе. Второй сезон «Смертельного оружия» станет логическим продолжением истории о крепкой мужской дружбе и непростой, но увлекательной службе двух крутых детективов.

Средний рейтинговый показатель эпизода в ключевой возрастной категории составляет около 1,4 в премьерный вечер и достигает 2,2 по результатам недели просмотра. Общая аудитория сериала на всех цифровых платформах — 11 млн человек, благодаря чему многосерийный боевик входит в пятёрку самых высокорейтинговых новичков этого телесезона.

Исполнительными продюсерами первого и второго сезонов «Смертельного оружия» выступают Дэн Лин, Дженнифер Шварц, а также сценарист пилота Мэтт Миллер («Чак», «Вечность») и его режиссёр Макджи («Живая мишень», «Никита»). Производством сериала занимается Warner Bros TV в сотрудничестве с Lin Pictures и Good Session Productions.