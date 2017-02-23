Пилотный эпизод мистической драмы телевизионного канала The CW «Искатели» от Грега Берланти («Стрела», «Флэш») заполучил исполнителя главной мужской роли — одну из ведущих партий в проекте сыграет Зейн Холц («От заката до рассвета»).

Спустя десять лет после смерти родителей Купер (Холц) и его свободолюбивая сестра Фэйбл вынуждены объединиться ради общего приключения, узнав, что странные и жуткие рассказы их матери — не пустые слова, а ключи, ведущие к невероятным открытиям: великим легендам, мифам и удивительным тайнам нашего мира. Купер — блестящий технарь, изобретатель и бывший солдат, смирившийся с гибелью отца и матери. Однако всё меняется, когда Фэйбл затягивает его в опасную миссию, цель которой — выяснить, что на самом деле произошло десять лет назад.

Сценарий пилотного эпизода написал Джейсон Ротенберг, который также выступает исполнительным продюсером наряду с Берланти, Сарой Шехтер и Дином Уайтом («Vизитёры», «Банши»), который срежиссирует пилот. Производственный процесс контролируют Warner Bros TV и CBS TV Studios.