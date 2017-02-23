 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 149: Медведь с рукой-кошкой Дата выхода NieR: Automata на PC сдвинулась на неопределённый срок Новости сериалов — лучшее за неделю Открытие канала «Афиша „Трёх дебилов“» и обсуждение фильма «Майор Гром» в прямом эфире Новости сериалов — лучшее за неделю
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Зейн Холц сыграет в пилоте «Искателей» от The CW

Пилотный эпизод мистической драмы телевизионного канала The CW «Искатели» от Грега Берланти («Стрела», «Флэш») заполучил исполнителя главной мужской роли — одну из ведущих партий в проекте сыграет Зейн Холц («От заката до рассвета»).

Спустя десять лет после смерти родителей Купер (Холц) и его свободолюбивая сестра Фэйбл вынуждены объединиться ради общего приключения, узнав, что странные и жуткие рассказы их матери — не пустые слова, а ключи, ведущие к невероятным открытиям: великим легендам, мифам и удивительным тайнам нашего мира. Купер — блестящий технарь, изобретатель и бывший солдат, смирившийся с гибелью отца и матери. Однако всё меняется, когда Фэйбл затягивает его в опасную миссию, цель которой — выяснить, что на самом деле произошло десять лет назад.

Сценарий пилотного эпизода написал Джейсон Ротенберг, который также выступает исполнительным продюсером наряду с Берланти, Сарой Шехтер и Дином Уайтом («Vизитёры», «Банши»), который срежиссирует пилот. Производственный процесс контролируют Warner Bros TV и CBS TV Studios.

1 Обсудить
Темы
 
Искатели
 28 января«Искатели» — новый пилот The CW от неутомимого Грега Берланти 22 февраляThe CW объявил дату выхода третьего сезона «Я — зомби» 4 февраляЭкранизация комикса «Чёрная молния» от DC переезжает на The CW 4 февраляThe CW отложил разработку ребута «Зачарованных» и сериальной версии фильма «Пропащие ребята» 9 январяКанал The CW объявил о продлении семи своих сериалов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Искатели» — новый пилот The CW от неутомимого Грега Берланти

Тоже интересно

 
Кино «Шпионы по соседству» — первый отрывок
 
Кино Джосс Уидон не собирается возвращаться в Marvel
 
Кино Лучшие и худшие фильмы: Итоги 2016 года
 
Кино Что будет после «Мстителей»
 
Кино Постер фильма «Форсаж-7»
 
Кино Новости русского кино: 9–29 мая
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика