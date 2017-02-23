Открытие канала «КГ-Портала» в Telegram

«КГ-Портал», как известно, всегда находится на острие прогресса, поэтому мы наконец-то дошли до очевидной мысли — пора уже завести собственный канал в Telegram. Да-да, когда это сделали уже все сайты на свете, мы тоже решили влиться в струю.

Сказано — сделано: теперь те, кто пользуются «Телеграмом», могут подписаться на наш канал и моментально узнавать появлении киношных и сериальных новостей на «КГ-Портале». Для этого достаточно перейти по этой ссылке: https://t.me/kgportal.

А если у вас ещё нет «Телеграма» — качайте и начинайте им пользоваться. Давно пора!