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Открытие канала «КГ-Портала» в Telegram Новости аниме — лучшее за неделю Диванные анимешники. Выпуск 5: «Красная черепаха» Steam Greenlight умирает. Да здравствует Steam Direct! Новости сериалов — лучшее за неделю
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КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Открытие канала «КГ-Портала» в Telegram

«КГ-Портал», как известно, всегда находится на острие прогресса, поэтому мы наконец-то дошли до очевидной мысли — пора уже завести собственный канал в Telegram. Да-да, когда это сделали уже все сайты на свете, мы тоже решили влиться в струю.

Сказано — сделано: теперь те, кто пользуются «Телеграмом», могут подписаться на наш канал и моментально узнавать появлении киношных и сериальных новостей на «КГ-Портале». Для этого достаточно перейти по этой ссылке: https://t.me/kgportal.

А если у вас ещё нет «Телеграма» — качайте и начинайте им пользоваться. Давно пора!

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Сериалы
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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