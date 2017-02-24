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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Мэтт Ривз официально стал режиссёром «Бэтмена»

Мы бы сказали, что эпопея с режиссёром нового сольного «Бэтмена» закончилась, но ведь мы говорим о студии Warner Bros. и расширенной киновселенной DC.

Пока что режиссёром фильма официально назначен Мэтт Ривз. Да, тот самый Ривз, который не смог договориться неделю назад. То собеседование закончилось, когда температура в переговорной повысилась настолько сильно, что все срочно разбежались остужать головы.

Есть свежий комментарий от студии:

Мы невероятно рады тому, что Мэтт Ривз срежиссирует «Бэтмена» — королевский бриллиант нашей коллекции. Мэтт вырос из жанровых фильмов и эволюционировал в создателя киномиров. Всё это делает его идеальным постановщиком, который покажет нашему Тёмному рыцарю новое направление для развития.

Комментарий Ривза:

Я с самого детства неровно дышал к истории Бэтмена. Он настолько легендарный и увлекательный персонаж, что резонирует со мной на глубоком эмоциональном уровне. Студия Warner Bros. оказала мне небывалую честь и дала уникальную возможность по-новому перенести Бэтмена на большие экраны

Бен Аффлек исполняет роль протагониста, Джо Манганьелло изображает главного злодея — Дефстроука. В сценарии отметились Аффлек, Джефф Джонс и Крис Террио.

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