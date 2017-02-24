«Ватиканские исследователи чудес» — авторы

Стартующая в летнем сезоне телеэкранизация серии детективных ранобе «Ватиканские исследователи чудес» (Vatican Kiseki Chousakan) обзавелась авторским составом.
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Авторы
|Режиссёр
|Ёщитомо Ёнетани
|«Бригадун: Марин и Мелан», «Кухня Сомы»
|Сценарист
|Сеищи Минаками
|«Паприка»
|Дизайнер персонажей
|Казунори Ивакура
|«Магичка Рурумо»
|Студия
|J.C. Staff
Главными героями выступают гениальный учёный Хирага Джозеф Коу и эксперт по архивам и криптоанализу Роберт Николас. Они работают в команде и по заданию Ватикана отправляются в разные уголки планеты, чтобы подтверждать или опровергать научную подлинность предполагаемых божественных чудес.