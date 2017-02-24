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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Ватиканские исследователи чудес» — авторы

Стартующая в летнем сезоне телеэкранизация серии детективных ранобе «Ватиканские исследователи чудес» (Vatican Kiseki Chousakan) обзавелась авторским составом.

Авторы
Режиссёр Ёщитомо Ёнетани «Бригадун: Марин и Мелан», «Кухня Сомы»
Сценарист Сеищи Минаками «Паприка»
Дизайнер персонажей Казунори Ивакура «Магичка Рурумо»
Студия J.C. Staff

Главными героями выступают гениальный учёный Хирага Джозеф Коу и эксперт по архивам и криптоанализу Роберт Николас. Они работают в команде и по заданию Ватикана отправляются в разные уголки планеты, чтобы подтверждать или опровергать научную подлинность предполагаемых божественных чудес.

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Темы
 
Ватиканские исследователи чудес (Vatican Kiseki Chōsakan)
 18 ноября 2016 годаАнонс детективного аниме «Ватиканские исследователи чудес»
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Анонс детективного аниме «Ватиканские исследователи чудес»

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