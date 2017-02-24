«Ватиканские исследователи чудес» — авторы

Стартующая в летнем сезоне телеэкранизация серии детективных ранобе «Ватиканские исследователи чудес» (Vatican Kiseki Chousakan) обзавелась авторским составом.

Главными героями выступают гениальный учёный Хирага Джозеф Коу и эксперт по архивам и криптоанализу Роберт Николас. Они работают в команде и по заданию Ватикана отправляются в разные уголки планеты, чтобы подтверждать или опровергать научную подлинность предполагаемых божественных чудес.