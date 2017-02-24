ID-0 — трейлер и сэйю

У сериала ID-0, нового оригинального аниме от Горо Танигучи, постановщика «Кода Гиасса», и студии Sanzigen, продюсируемого, среди прочих, международным слётом косплееров под названием World Cosplay Summit, появился синопсис, трейлер и состав сэйю.
Во вселенной сериала термином «I-машины» называют роботов, пригодных для работы в экстремальных условиях. Во время работы с I-машиной ученица Академии Белого Альянса Майя Микури оказалась вовлечена в происшествие, связанное с пиратами, и в итоге оказалась членом экипажа на корабле космических шахтеров.
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Сэйю
|Майя Микури
|Минами Цуда
|Юи Фунами в «Юруюри»
|Идо
|Казуюки Окицу
|Саку Хагита «Оранже», Казуя Начи в «Фууке»
|Клэр Ходжо
|Хисако Канемото
|Курури Изая в «Дюрарара! 2: Понимание»
|Таинственная девушка
|Рейна Уэда
|Мисато Гори в «Токийском гуле», Мира Юризаки в «Измерении W»
|Рик Эйр
|Масая Мацуказе
|Ясухиро Хагакуре в «Данганронпе»
|Карла Милла-Фоден
|Саяка Охара
|Цубаки Азумайя в «Измерении W», Айрисфиль фон Айнцберн в «Судьбе: Ноль»
|Грэйман
|Рикия Кояма
|Мозгус в «Берсерке», Эмия Кирицугу в «Судьбе:Ноль»
|Фа-Лосер
|Ари Озава
|Чиё Сакура в «Ежемесячном сёдзе Нодзаки-куна», Цугуха в «Норагами»
|Аманза Волчкова
|Дзюнко Минагава
|Дзюн Ущиро в «Бокурано»
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Авторы
|Режиссёр
|Горо Танигучи
|«Код Гиасс», «Активный рейд»
|Сценарий
|Ёуске Курода
|«Триган», «Фантом: Реквием по Фантому», «Школа мертвецов»
|Создатель оригинального дизайна персонажей
|Ренге Мурата
|«Изгнанник», «Последняя субмарина»
|Создатель адаптированного дизайна персонажей
|Хироми Като
|«Кобато»
|Дизайнер «механических персонажей»
|Канетаке Эбикава
|«Стальная тревога», «Эврика семь»
|Дизайнер мех
|Такаюки Янасе
|«Сломанный клинок» , «Валврейв»
|Дизайнер мех два
|Такещи Такамура
|«Акварион», «Макросс Фронтир»
|Дизайнер мех три
|Фумихиро Катагай
|«Чайка, принцесса с гробом»
|Композитор
|Такаюки Хаттори
|«Слёзы Тиары», «Крейсер Надесико»
|Студия
|Sanzigen
Первая серия выйдет уже 9 апреля.