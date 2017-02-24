ID-0 — трейлер и сэйю

У сериала ID-0, нового оригинального аниме от Горо Танигучи, постановщика «Кода Гиасса», и студии Sanzigen, продюсируемого, среди прочих, международным слётом косплееров под названием World Cosplay Summit, появился синопсис, трейлер и состав сэйю.

Во вселенной сериала термином «I-машины» называют роботов, пригодных для работы в экстремальных условиях. Во время работы с I-машиной ученица Академии Белого Альянса Майя Микури оказалась вовлечена в происшествие, связанное с пиратами, и в итоге оказалась членом экипажа на корабле космических шахтеров.

Первая серия выйдет уже 9 апреля.