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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

ID-0 — трейлер и сэйю

У сериала ID-0, нового оригинального аниме от Горо Танигучи, постановщика «Кода Гиасса», и студии Sanzigen, продюсируемого, среди прочих, международным слётом косплееров под названием World Cosplay Summit, появился синопсис, трейлер и состав сэйю.

Во вселенной сериала термином «I-машины» называют роботов, пригодных для работы в экстремальных условиях. Во время работы с I-машиной ученица Академии Белого Альянса Майя Микури оказалась вовлечена в происшествие, связанное с пиратами, и в итоге оказалась членом экипажа на корабле космических шахтеров.

Сэйю
Майя Микури Минами Цуда Юи Фунами в «Юруюри»
Идо Казуюки Окицу Саку Хагита «Оранже», Казуя Начи в «Фууке»
Клэр Ходжо Хисако Канемото Курури Изая в «Дюрарара! 2: Понимание»
Таинственная девушка Рейна Уэда Мисато Гори в «Токийском гуле», Мира Юризаки в «Измерении W»
Рик Эйр Масая Мацуказе Ясухиро Хагакуре в «Данганронпе»
Карла Милла-Фоден Саяка Охара Цубаки Азумайя в «Измерении W», Айрисфиль фон Айнцберн в «Судьбе: Ноль»
Грэйман Рикия Кояма Мозгус в «Берсерке», Эмия Кирицугу в «Судьбе:Ноль»
Фа-Лосер Ари Озава Чиё Сакура в «Ежемесячном сёдзе Нодзаки-куна», Цугуха в «Норагами»
Аманза Волчкова Дзюнко Минагава Дзюн Ущиро в «Бокурано»

Авторы
Режиссёр Горо Танигучи «Код Гиасс», «Активный рейд»
Сценарий Ёуске Курода «Триган», «Фантом: Реквием по Фантому», «Школа мертвецов»
Создатель оригинального дизайна персонажей Ренге Мурата «Изгнанник», «Последняя субмарина»
Создатель адаптированного дизайна персонажей Хироми Като «Кобато»
Дизайнер «механических персонажей» Канетаке Эбикава «Стальная тревога», «Эврика семь»
Дизайнер мех Такаюки Янасе «Сломанный клинок» , «Валврейв»
Дизайнер мех два Такещи Такамура «Акварион», «Макросс Фронтир»
Дизайнер мех три Фумихиро Катагай «Чайка, принцесса с гробом»
Композитор Такаюки Хаттори «Слёзы Тиары», «Крейсер Надесико»
Студия Sanzigen

Первая серия выйдет уже 9 апреля.

 
 
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Видео ID-0
 9 августа 2016 годаАнонс аниме ID-0 от режиссёра «Кода Гиасс»
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