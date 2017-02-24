Уже совсем скоро состоится выход Dead Rising 4 на PC... стоп, что? PC и Dead Rising 4 дружат ещё с конца года, разве нет?.. Ну, не совсем. Иногда нам хочется об этом забыть, то политика Microsoft об одновременном выпуске всех своих эксклюзивов как на Xbox One, так и на PC, идёт с одним не слишком приятным, но логичным уточнением: эти эксклюзивы работают только под Windows 10 и продаются через не слишком популярную цифровую площадку издателя.

Ну, 14 марта ситуация изменится, ведь это — дата выхода Dead Rising 4 на PC... в Steam и с поддержкой Windows 7. Стоить игра будет 2000 рублей, но сейчас её можно приобрести с 20%-скидкой.

Больше ничем важным анонс похвастаться не может, но на всякий случай мы представляем вашему вниманию системные требования Dead Rising 4.

Минимальные системные требования:

Процессор уровня Intel i5-2400 или AMD FX 6300;

6 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ) или AMD Radeon HD 785 (2 ГБ);

50 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования Dead Rising 4:

Процессор уровня Intel i7-3770 или AMD FX 8350;

8 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ).

И это не единственная игра, устремившаяся в Steam: туда же направляет стопы Dragon Quest Heroes II. Раньше слэшер с ролевыми элементами был анонсирован только на консолях Sony, но теперь стало известно, что западная версия игры выйдет одновременно на PS4 и PC: 28 апреля.