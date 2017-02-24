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Поиграем на PC: Dead Rising 4 и Dragon Quest Heroes II в Steam

Уже совсем скоро состоится выход Dead Rising 4 на PC... стоп, что? PC и Dead Rising 4 дружат ещё с конца года, разве нет?.. Ну, не совсем. Иногда нам хочется об этом забыть, то политика Microsoft об одновременном выпуске всех своих эксклюзивов как на Xbox One, так и на PC, идёт с одним не слишком приятным, но логичным уточнением: эти эксклюзивы работают только под Windows 10 и продаются через не слишком популярную цифровую площадку издателя.

Ну, 14 марта ситуация изменится, ведь это — дата выхода Dead Rising 4 на PC... в Steam и с поддержкой Windows 7. Стоить игра будет 2000 рублей, но сейчас её можно приобрести с 20%-скидкой.

Больше ничем важным анонс похвастаться не может, но на всякий случай мы представляем вашему вниманию системные требования Dead Rising 4.

Минимальные системные требования:

  • Процессор уровня Intel i5-2400 или AMD FX 6300;
  • 6 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ) или AMD Radeon HD 785 (2 ГБ);
  • 50 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования Dead Rising 4:

  • Процессор уровня Intel i7-3770 или AMD FX 8350;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ).

И это не единственная игра, устремившаяся в Steam: туда же направляет стопы Dragon Quest Heroes II. Раньше слэшер с ролевыми элементами был анонсирован только на консолях Sony, но теперь стало известно, что западная версия игры выйдет одновременно на PS4 и PC: 28 апреля.

 
 
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Темы
 
Видео Dead Rising 4 (PC, Xbox One) Dragon Quest Heroes II (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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