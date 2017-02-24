«Не скрывая крик» — авторы и сэйю

Анонсированный в прошлом году телевизионный сериал по сёдзё-манге Рёко Фукуямы «Не скрывая крик» (Fukumenkei Noise), выходящий в весеннем сезоне, заполучил авторский состав и команду сэйю, которые будут над ним работать.

В детстве Нино очень дружила с мальчиком Момо и любила вместе с ним петь. А потом он вдруг куда-то исчез. Через некоторое время Нино подружилась с юным композитором Юдзу, который позволял ей исполнять его песни и вообще помог прийти в себя. А потом тоже исчез. С тех пор прошло несколько лет, Нино не забросила пение, выросла и перешла в старшую школу, где ей предстоит вновь встретить своих друзей детства и с головой окунуться в мир школьных музыкальных групп.