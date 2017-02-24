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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Не скрывая крик» — авторы и сэйю

Анонсированный в прошлом году телевизионный сериал по сёдзё-манге Рёко Фукуямы «Не скрывая крик» (Fukumenkei Noise), выходящий в весеннем сезоне, заполучил авторский состав и команду сэйю, которые будут над ним работать.

Авторы
Режиссёр Хидея Такахащи «Кейдзо»
Сценарист Деко Акао «Норагами», «Аракава под мостом»
Дизайн персонажей Марико Ито «Удар ВиВид!», «Лог горизонта»
Музыка Sadesper Records «Страна чудес для мертвецов», «Изгнанные из Рая»
Студия Brains Base

Сэйю
Нино Арисугава Саори Хаями Миюки Щиба в «Необычном в магической школе», Аясе Арагаки в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
Канаде «Юдзу» Юдзуриха Дайки Ямащита Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
Момо Сакаки Коуки Учияма Юрий Плисецкий в «Юрие на льду», Ичика Оримура в «Бесконечном небе»
Ёшито «Харуёши» Харуно Дайске Оно Себастьян Микаэлис в «Тёмном дворецком», Джотаро Куджо в «Безумных приключениях ДжоДжо 2»
Мио Сугури Аяхи Такагаки Лизбет в «Искусстве меча Online», Генриетта в «Логе горизонта»
Аюми «Куро» Куросе Дзюн Фукуяма Лелуш в «Коде Гиасс», Грелль в «Чёрном дворецком»

В детстве Нино очень дружила с мальчиком Момо и любила вместе с ним петь. А потом он вдруг куда-то исчез. Через некоторое время Нино подружилась с юным композитором Юдзу, который позволял ей исполнять его песни и вообще помог прийти в себя. А потом тоже исчез. С тех пор прошло несколько лет, Нино не забросила пение, выросла и перешла в старшую школу, где ей предстоит вновь встретить своих друзей детства и с головой окунуться в мир школьных музыкальных групп.

 
 
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Видео Не скрывая крик (Fukumenkei Noise)
 23 апреля 2016 года«Не скрывая крик»: школьная романтика и музыка
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