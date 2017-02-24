«Не скрывая крик» — авторы и сэйю

Анонсированный в прошлом году телевизионный сериал по сёдзё-манге Рёко Фукуямы «Не скрывая крик» (Fukumenkei Noise), выходящий в весеннем сезоне, заполучил авторский состав и команду сэйю, которые будут над ним работать.
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Авторы
|Режиссёр
|Хидея Такахащи
|«Кейдзо»
|Сценарист
|Деко Акао
|«Норагами», «Аракава под мостом»
|Дизайн персонажей
|Марико Ито
|«Удар ВиВид!», «Лог горизонта»
|Музыка
|Sadesper Records
|«Страна чудес для мертвецов», «Изгнанные из Рая»
|Студия
|Brains Base
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Сэйю
|Нино Арисугава
|Саори Хаями
|Миюки Щиба в «Необычном в магической школе», Аясе Арагаки в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
|Канаде «Юдзу» Юдзуриха
|Дайки Ямащита
|Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
|Момо Сакаки
|Коуки Учияма
|Юрий Плисецкий в «Юрие на льду», Ичика Оримура в «Бесконечном небе»
|Ёшито «Харуёши» Харуно
|Дайске Оно
|Себастьян Микаэлис в «Тёмном дворецком», Джотаро Куджо в «Безумных приключениях ДжоДжо 2»
|Мио Сугури
|Аяхи Такагаки
|Лизбет в «Искусстве меча Online», Генриетта в «Логе горизонта»
|Аюми «Куро» Куросе
|Дзюн Фукуяма
|Лелуш в «Коде Гиасс», Грелль в «Чёрном дворецком»
В детстве Нино очень дружила с мальчиком Момо и любила вместе с ним петь. А потом он вдруг куда-то исчез. Через некоторое время Нино подружилась с юным композитором Юдзу, который позволял ей исполнять его песни и вообще помог прийти в себя. А потом тоже исчез. С тех пор прошло несколько лет, Нино не забросила пение, выросла и перешла в старшую школу, где ей предстоит вновь встретить своих друзей детства и с головой окунуться в мир школьных музыкальных групп.