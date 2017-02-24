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Регулярные тесты кораблей в War Thunder

Авторы из Gaijin Entertainment обещали добавить в War Thunder корабли — они и начинают добавлять в War Thunder корабли. Пока, правда, исключительно на пробу: включать возможность потестировать кораблики будут исключительно на время выходных, а сами события считаются даже не бета-тестом, а пре-бетой.

Это уже не первый подобный тест кораблей в War Thunder Ранее игроки уже успели опробовать несколько десятков кораблей — от манёвренных торпедных катеров до многоцелевых и противолодочных тяжеловесов, вооружённых крупнокалиберными орудиями и даже реактивными бомбомётами. Морские сражения проходили в открытом ледяном море, среди архипелагов у побережья Британии и в тропических водах африканского континента. В представленном недавно режиме «Конвой» игрокам нужно было не только потопить вражескую флотилию, но и защитить свой транспортный корабль, который противники могли атаковать как с воды, так и с воздуха. В дальнейшем в рамках раннего тестирования игрокам будут доступны новые режимы, карты и корабли.

Цитата из пресс-релиза

Ближайший тест будет проходить с 24 по 27 февраля и позволит желающим «принять участие в тестировании высокоранговых торпедных и артиллерийских катеров, которые отличаются высокой огневой мощью и впечатляющей мобильностью».

9
Кадры из игры War Thunder
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Темы
 
War Thunder (Android, iOS, PC, PlayStation 4)
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