Телевизионный канал ABC утвердил Джорджию Кинг («Убей своих друзей», «Завучи») на главную женскую роль в пилотном эпизоде однокамерной семейной комедии «Волчье логово» — ремейка английского сериала 2015 года.

Это история о матери-одиночке Шейле Гейбл (Джорджия Кинг) из городка на Среднем Западе. Главная героиня живёт с отцом и пытается на маленькую зарплату вырастить своих пятерых чудаковатых детишек.

Над сценарием трудится оскароносная Дьябло Коди («Джуно»), режиссировать возьмётся Бен Тэйлор («Катастрофа», «Развод»). Вдобавок оба выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Грегом Берланти («Флэш», «Супергёрл»), Сарой Шехтер, авторами оригинального сериала Кэтрин и Каролин Моран, Кентоном Алленом, Мэттью Джастисом и Кэролайн Ледди. Производственным процессом руководит студия Warner Bros TV в сотрудничестве с Berlanti Productions и Big Talk Productions.