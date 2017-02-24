Ark: Survival Evolved превратится в Парк Юрского периода

Скажите честно, вы когда-нибудь мечтали оказаться в Парке Юрского периода? Побродить среди гигантских динозавров на расстоянии вытянутой руки? Ну, студия Snail Games решила воссоздать подобный опыт силами VR-технологий. А для упрощения разработки и продвижения за основу была взята выживалка Ark: Survival Evolved, которая может похвастаться многотысячной армией поклонников по всему миру.

Получившийся Ark Park и впрямь напоминает парк развлечений, только вот вместо различных увеселительных аттракционов посетителей ждёт близкое знакомство с представителями разных видов динозавров. Игра будет включать в себя как одиночный режим, так и многопользовательский, а основной задачей участников будет сбор генетических кубов, которые впоследствии помогут игрокам в развитии собственного зоопарка.

А вот чего у Ark Park пока нет, так это какой-либо информации о сроках выхода.