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Ark: Survival Evolved превратится в Парк Юрского периода

Скажите честно, вы когда-нибудь мечтали оказаться в Парке Юрского периода? Побродить среди гигантских динозавров на расстоянии вытянутой руки? Ну, студия Snail Games решила воссоздать подобный опыт силами VR-технологий. А для упрощения разработки и продвижения за основу была взята выживалка Ark: Survival Evolved, которая может похвастаться многотысячной армией поклонников по всему миру.

Получившийся Ark Park и впрямь напоминает парк развлечений, только вот вместо различных увеселительных аттракционов посетителей ждёт близкое знакомство с представителями разных видов динозавров. Игра будет включать в себя как одиночный режим, так и многопользовательский, а основной задачей участников будет сбор генетических кубов, которые впоследствии помогут игрокам в развитии собственного зоопарка.

А вот чего у Ark Park пока нет, так это какой-либо информации о сроках выхода.

 
 
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Темы
 
Видео Ark Park (PC) ARK: Survival Evolved (PC, Xbox One)
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