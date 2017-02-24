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Ruiner — трейлер и кадры

Пока всё игровое сообщество ждёт Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red, прикоснуться к прекрасному миру киберпанка собирается ещё одна польская студия. Первоначально их аркадный шутер с видом сверху, озаглавленный Ruiner, должен был выйти лишь на PC, но разработчики из Reikon Games и издатели из Devolver Digital посчитали, что негоже в 2017 году обделять консоли своим вниманием и терять определённую сумму заработка.

Ruiner расскажет историю безымянного героя, вынужденного искать похищенного брата в Ренгкоке, мегаполисе будущего, в котором сверкающие корпоративные улицы сменяются крайне недружелюбными для персонажа локациями. Ну а помогать герою в агрессивных поисках пропавшего родственника будет приличный арсенал всевозможного оружия и гаджетов (и, судя по трейлеру, очень подозрительный, но харизматичный женский голос).

Выход игры запланирован на лето этого года.

 
 
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Кадры из игры Ruiner
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Видео Ruiner (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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