Джейми Чанг (фильмы «Запрещённый приём», «Срочная доставка», сериал «Готэм») променяла вселенную DC Comics на Marvel, присоединившись к актёрскому составу горячо ожидаемого, но всё ещё безымянного проекта телеканала FOX о Людях Икс.

В центре приключенческого боевика — обычные родители, внезапно обнаружившие, что их дети обладают сверхспособностями. Вынужденные скрываться от враждебно настроенного правительства, герои присоединяются к подпольной организации людей-мутантов и начинают борьбу за выживание.

Джейми Чанг предстанет в образе саркастичной и кипящей энергией Кларис Фонг (в комиксах — Кларис Фергюсон), известной как Блинк, — мутантки-сорванца со способностью к телепортации всего и вся. Персонаж Блинк, созданный в 1994 году Скоттом Лобделлом и Джо Мадерейра, появлялся во второй части кинофранчайза «Люди Икс: Дни минувшего будущего» в исполнении Фань Бинбин.

Ранее в проект записался Блэр Редфорд («Бурлеск»), которому досталась роль мутанта Сэма — лидера подпольной организации мутантов.

За сценарий отвечает Мэтт Никс («Чёрная метка»), срежиссирует пилот Брайан Сингер. Оба также числятся исполнительными продюсерами проекта вместе с главой Marvel Джефом Лоэбом, Джеймсом Чори («Герои», «Легион») и продюсерами «Дэдпула» Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Производственный процесс на контроле e 20th TV и Marvel Television.