 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру For Honor Игра по «Футураме» на Android и iOS Иван Реон сыграет в «Нелюдях» от Marvel и ABC Новые сериалы 13–19 февраля Steam Greenlight умирает. Да здравствует Steam Direct!
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Дебби Райан блеснёт в драмеди «Алчный»

Известная ролями в проектах телеканала «Дисней» актриса Дебби Райан отправляется покорять большой мир телесериалов. Её выбрали на одну из титульных ролей в пилотном эпизоде «Алчный» от The CW.

Главная героиня трагикомедии — умная, упрямая и беззащитная девчонка-подросток Пэтти (Райан), привыкшая заедать все жизненные невзгоды. Её когда-то привлекательная мать страдает алкоголизмом, а сама Пэтти мучается из-за лишнего веса и насмешек сверстников. Но проходив некоторое время со сломанной челюстью, она теряет в весе тридцать килограммов и оказывается настоящей красоткой. А Боб — опозоренный и обиженный судьбой адвокат, ушедший из профессии в репетиторы для конкурсов красоты, — берётся сделать из Пэтти настоящую королеву.

Написанием сценария пилотного эпизода занимается Лорен Гассис («Декстер», «Однажды в сказке»). Наряду с ней исполнительными продюсерами выступают Райан Сикрест, Нина Уосс, Тодд Хоффман и Дэннис Ким. Производство курируют CBS Television Studios, Ryan Seacrest Productions и Storied Media Group.

+ Обсудить
Темы
 
Алчный
 3 февраляThe CW заказал съёмки пилота драмеди с Люси Хейл в главной роли 23 февраляЗейн Холц сыграет в пилоте «Искателей» от The CW 22 февраляThe CW объявил дату выхода третьего сезона «Я — зомби» 4 февраляЭкранизация комикса «Чёрная молния» от DC переезжает на The CW 4 февраляThe CW отложил разработку ребута «Зачарованных» и сериальной версии фильма «Пропащие ребята» 9 январяВторой сезон сериала «Константин» будет анимационным
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
The CW заказал съёмки пилота драмеди с Люси Хейл в главной роли

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-77. Часть 1
 
Кино Режиссёр «Изгоя-один» рассказал про ранний сценарий и вырезанные сцены
 
Кино «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» — финальный трейлер
 
Игры Анонс и трейлер Fallout 4
 
Кино Миссия невыполнима 6: Оскорбительно малый гонорар
 
Кино Тизер фильма «Омерзительная восьмёрка»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика