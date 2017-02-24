Дебби Райан блеснёт в драмеди «Алчный»

Известная ролями в проектах телеканала «Дисней» актриса Дебби Райан отправляется покорять большой мир телесериалов. Её выбрали на одну из титульных ролей в пилотном эпизоде «Алчный» от The CW.

Главная героиня трагикомедии — умная, упрямая и беззащитная девчонка-подросток Пэтти (Райан), привыкшая заедать все жизненные невзгоды. Её когда-то привлекательная мать страдает алкоголизмом, а сама Пэтти мучается из-за лишнего веса и насмешек сверстников. Но проходив некоторое время со сломанной челюстью, она теряет в весе тридцать килограммов и оказывается настоящей красоткой. А Боб — опозоренный и обиженный судьбой адвокат, ушедший из профессии в репетиторы для конкурсов красоты, — берётся сделать из Пэтти настоящую королеву.

Написанием сценария пилотного эпизода занимается Лорен Гассис («Декстер», «Однажды в сказке»). Наряду с ней исполнительными продюсерами выступают Райан Сикрест, Нина Уосс, Тодд Хоффман и Дэннис Ким. Производство курируют CBS Television Studios, Ryan Seacrest Productions и Storied Media Group.