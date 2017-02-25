А студия Bioware продолжает закидывать публику различными полезными фактами и геймплейными видео из своей грядущей игры. Так, сегодня стали известны системные требования Mass Effect: Andromeda, в то время как любителям трейлеров предложили пройти курс молодого бойца, посвящённый системе вооружений и биотическим умениям. В качестве инструктора, к слову, выступает сам Лиам Коста, ответственный за безопасность на Гиперионе.

Но ролик вы увидите ниже. Сейчас же поговорим о системных требованиях.

Минимальные системные требования Mass Effect: Andromeda:

Процессор уровня Intel Intel Core i5 3570 или AMD FX-6350;

8 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 (2 ГБ) или AMD Radeon 7850 (2 ГБ);

55 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования Mass Effect: Andromeda:

Процессор уровня Intel Core i7-4790 или AMD FX-8350;

16 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта не хуже NVIDIA GTX 1060 (3 ГБ) или AMD RX 480 (4 ГБ).

Покорение новой вселенной без Шепарда запланировано на 21 марта (PC, Xbox One, PS4), при этом сама игра уже «ушла на золото».