 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Персонажей Mass Effect: Andromeda почти нет в посвящённом им ролике Иван Реон сыграет в «Нелюдях» от Marvel и ABC Новости аниме — лучшее за неделю Новые сериалы 13–19 февраля Новости сериалов — лучшее за неделю
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Mass Effect: Andromeda — системные требования и трейлер оружия

А студия Bioware продолжает закидывать публику различными полезными фактами и геймплейными видео из своей грядущей игры. Так, сегодня стали известны системные требования Mass Effect: Andromeda, в то время как любителям трейлеров предложили пройти курс молодого бойца, посвящённый системе вооружений и биотическим умениям. В качестве инструктора, к слову, выступает сам Лиам Коста, ответственный за безопасность на Гиперионе.

Но ролик вы увидите ниже. Сейчас же поговорим о системных требованиях.

Минимальные системные требования Mass Effect: Andromeda:

  • Процессор уровня Intel Intel Core i5 3570 или AMD FX-6350;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 (2 ГБ) или AMD Radeon 7850 (2 ГБ);
  • 55 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования Mass Effect: Andromeda:

  • Процессор уровня Intel Core i7-4790 или AMD FX-8350;
  • 16 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта не хуже NVIDIA GTX 1060 (3 ГБ) или AMD RX 480 (4 ГБ).

Покорение новой вселенной без Шепарда запланировано на 21 марта (PC, Xbox One, PS4), при этом сама игра уже «ушла на золото».

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Mass Effect: Andromeda (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 11 январяMass Effect: Andromeda — мультиплеер и цены 5 январяMass Effect: Andromeda — дата выхода, трейлер и послание разработчиков 13 ноября 2012 годаMass Effect 4
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Mass Effect: Andromeda — седьмой трейлер
 
Mass Effect: Andromeda — рассказ о боевой системе
 
Персонажей Mass Effect: Andromeda почти нет в посвящённом им ролике

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Империя»
 
Кино Нарезка для питчинга фильма «Коловрат»
 
Кино Что не так с Pixar
 
Кино Студия «КГ-Дизайн»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 144: Труп Лизуна
 
Аниме ЕВА-73. Часть 1
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика