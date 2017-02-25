Телеовощи. Выпуск 154: Горькая ирония

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
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Собрано $519 из $550
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:27 —
|Новости
|00:31:38 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:38:50 —
|«По друзьям» — 1х01 (премьера)
|00:43:33 —
|«Борьба за справедливость» — 1х01 (премьера)
|00:52:21 —
|«Большая маленькая ложь» — 1х01 (премьера)
|00:58:37 —
|«СС-ГБ» — 1х01 (премьера)
|01:05:14 —
|«Улица милосердия» — 2x05
|01:12:46 —
|«Родина» — 6х05
|01:17:02 —
|«Чёрные паруса» — 4х04
|01:23:47 —
|«В розыске» — 1х03
|01:28:06 —
|«Мик» — 1x10
|01:33:24 —
|«Булл» — 1x15
|01:36:55 —
|«Мошенники» — 1х03
|01:40:57 —
|«Легион» — 1х03
|01:47:07 —
|«Ходячие мертвецы» — 7х09—10
|01:48:27 —
|«Хитрый Пит» — 1x05—07
|01:51:00 —
|«Табу» — 1x07
|01:52:31 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x08
|01:54:52 —
|«Волчонок» — 6x07 (впечатления Юрия)
|01:56:13 —
|Лариса смотрит мультики
|01:57:07 —
|«Флэш» — 3x13
|02:04:30 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x15
|02:13:29 —
|«Волшебники» — 2x05
|02:20:52 —
|«Просто нет слов» — 1x16
|02:23:10 —
|«Пространство» — 2х05
|02:31:27 —
|«Форс-мажоры» — 6х15
|02:38:18 —
|«В четырёх стенах» — 1x14
|02:41:02 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x07 (впечатления Льва)
|02:48:04 —
|«Рэй Донован» — 1x07 (впечатления Михаила)
|02:52:01 —
|Благодарим наших спонсоров
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