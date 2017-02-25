Кабельный канал USA Network завербовал сразу трёх исполнителей на ведущие партии в пилотном эпизоде драмы «Нераскрытое дело», основанной на реальных событиях. В ряды служителей закона вступили Джош Дюамель (фильмы «Трансформеры», «Хуже, чем ложь», сериал «Батл Крик»), Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада», «Карточный домик») и Боким Вудбайн («Фарго»).

Речь в криминальной драме пойдёт о расследовании убийств легенд хип-хопа и непримиримых соперников Тупака Шакура и Бигги Смолза. Оба трагических события произошли во время «войны побережий» — противостояния рэперов Западного и Восточного побережий США.

Джош Дюамель исполнит роль детектива Грега Кадинга, возглавлявшего объединённую оперативную группу по расследованию обоих преступлений и впоследствии изложившего свои воспоминания в книге Murder Rap: The Untold Story of Biggie Smalls & Tupac Shakur Murder Investigations, которая легла в основу сериала.

Симпсон перевоплотится в детектива Рассела Пула, расследовавшего смерть Бигги Смолза в 1997 году и убеждённого в продажности лос-анджелесской полиции. Обнаруженные им улики позволили матери Бигги подать огромный иск полицейскому департаменту.

Вудбайн сыграет офицера Дарена Дюпри, который в 2006 году стал ключевым членом оперативной группы благодаря глубоким познаниям в области рэп-индустрии и лос-анджелесских банд.

Над сценарием корпит Кайл Лонг («Форс-мажоры»). Режиссёрское кресло займёт обладатель премии «Эмми» Энтони Хемингуэй («Американская история преступлений», «Отдел новостей»). Вдобавок оба выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Марком Тейлором и Грегом Кадингом, консультировавшим Лонга при написании сценария.

Производственный процесс курирует Universal Cable Productions.