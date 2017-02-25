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«Защитники» – рейтинг и оценки критиков

Сюрпризов не случилось – очередная лента Сарика Андреасяна всё равно оказалась говном. Рейтинг фильма «Защитники» (21%) не только самый низкий за этот год, но и один из худших за всю историю сбора статистики.

Авторы наперегонки плюются желчью относительно истории про российских супергероев. «Дешёвая калька с Marvel», «никакого российского колорита», «нелепый сюжет», «инфантильная режиссура», «отвратительная актёрская игра» – вот основные тезисы; последние три универсальны к любой картине армянского режиссёра. Жаль, что оценки критиков на «Защитников» не сильно влияют на кассовые сборы – но и зрители в ужасе от увиденного, поэтому хорошего сарафана ленте точно не светит.

Вообще, на этой неделе в прокате вышло ещё два российских фильма спорного качества: говнокомедия «Одноклассницы #Новый Поворот» (28%) и говнофэнтези «Вурдалаки» (45%). Ещё в кинотеатрах в более узком прокате идут биографическая драма «Джеки» (71%) с Натали Портман и расхваленная европейская драмеди «Тони Эрдманн» (90%).

Подробнее рейтинг «Защитников» и других актуальных картин в кинотеатрах смотрите по ссылкам ниже:

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