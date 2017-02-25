«Блейм!» — сэйю, дата выхода и новый трейлер

Полнометражное аниме по мотивам культовой научно-фантастической манги Цутому Нихея «Блейм!» (BLAME!) получило новый трейлер, расширенный каст и дату выхода.

В далёком будущем цивилизация достигла своей финальной «сетевой» формы. Однако некая «инфекция» заставила автоматизированные системы выйти из-под контроля, и результатом стал многоуровневый город, который постоянно воспроизводит себя и бесконечно расширяется во всех направлениях. Человечество давно утратило доступ к управлению городом, и теперь людей выслеживает и уничтожает его система защиты, известная как «Предохранитель». В одном из крошечных уголков города немногочисленные жители маленького поселения под названием электроловцы борются за выживание, стараясь, с одной стороны, избегать внимания Предохранителя, а с другой — своевременно восполнять всё сокращающиеся запасы продовольствия. Девушка по имени Зуру выходит на поиски еды, но навлекает беду на своё поселение: сторожевая башня замечает её и высылает карательный отряд «Предохранителя». Теперь все товарищи героини мертвы, пути отступления отрезаны, а единственный, кто может спасти Зуру, — загадочный странник Килли, который ищет «Терминальные гены», являющиеся ключом к восстановлению мира.

Мировой релиз фильма на Netflix запланирован на 20 мая.