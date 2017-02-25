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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Блейм!» — сэйю, дата выхода и новый трейлер

Полнометражное аниме по мотивам культовой научно-фантастической манги Цутому Нихея «Блейм!» (BLAME!) получило новый трейлер, расширенный каст и дату выхода.

Сэйю
Килли Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
Цибо Кана Ханадзава Рёко Каминаги в «Зегапейне», Нацуме Цучимикадо в «Токийских Воронах»
Зуру Сора Амамия Акаме в «Убийца Акаме», Аква в «Благослови этот чудесный мир!»
Ояс-сан Казухиро Ямаги Бенг в «Ванпанчмене», Дзёдзи Сайга в «Психо-пассе»
Сутэзу Мамору Мияно Ягами Лайт в «Тетраде смерти», Кей Нагай в «Адзине»
Таэ Ая Сузаки Эрико Нагай в «Адзине», Мисаё Амане в «Бакумане»
Фусата Нобунага Щимазаки Харука Нанасэ в «Воле!», Щинноске Аикава в «Серебряной ложке»
Ацудзи Юуки Кадзи Эрен Ягер в «Атаке на Титана», Щинья Накамурав «Адзине»
Администрация Аки Тоёсаки Юи Хирасава «Кейоне!»

В далёком будущем цивилизация достигла своей финальной «сетевой» формы. Однако некая «инфекция» заставила автоматизированные системы выйти из-под контроля, и результатом стал многоуровневый город, который постоянно воспроизводит себя и бесконечно расширяется во всех направлениях. Человечество давно утратило доступ к управлению городом, и теперь людей выслеживает и уничтожает его система защиты, известная как «Предохранитель». В одном из крошечных уголков города немногочисленные жители маленького поселения под названием электроловцы борются за выживание, стараясь, с одной стороны, избегать внимания Предохранителя, а с другой — своевременно восполнять всё сокращающиеся запасы продовольствия. Девушка по имени Зуру выходит на поиски еды, но навлекает беду на своё поселение: сторожевая башня замечает её и высылает карательный отряд «Предохранителя». Теперь все товарищи героини мертвы, пути отступления отрезаны, а единственный, кто может спасти Зуру, — загадочный странник Килли, который ищет «Терминальные гены», являющиеся ключом к восстановлению мира.

Авторы
Режиссёр Хироюки Сещита «Адзин: Получеловек», «Рыцари Сидонии»
Сценаристы Цутому Нихей и Садаюки Мураи «Стимбой», «Рыцари Сидонии»
Дизайнеры персонажей Юки Морияма и Цутому Нихей «Адзин: Получеловек», «Рыцари Сидонии»
Студия POLYGON PICTURES

Мировой релиз фильма на Netflix запланирован на 20 мая.

 
 
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Видео Блейм! (Blame!)
 26 июля 2016 годаСинопсис, авторы и тизер аниме «Блейм!» от Цутому Нихея 26 декабря 2015 годаМанга, заслуживающая экранизации 19 ноября 2013 годаКосмические рыцари
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