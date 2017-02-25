«Блейм!» — сэйю, дата выхода и новый трейлер

Полнометражное аниме по мотивам культовой научно-фантастической манги Цутому Нихея «Блейм!» (BLAME!) получило новый трейлер, расширенный каст и дату выхода.
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Сэйю
|Килли
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
|Цибо
|Кана Ханадзава
|Рёко Каминаги в «Зегапейне», Нацуме Цучимикадо в «Токийских Воронах»
|Зуру
|Сора Амамия
|Акаме в «Убийца Акаме», Аква в «Благослови этот чудесный мир!»
|Ояс-сан
|Казухиро Ямаги
|Бенг в «Ванпанчмене», Дзёдзи Сайга в «Психо-пассе»
|Сутэзу
|Мамору Мияно
|Ягами Лайт в «Тетраде смерти», Кей Нагай в «Адзине»
|Таэ
|Ая Сузаки
|Эрико Нагай в «Адзине», Мисаё Амане в «Бакумане»
|Фусата
|Нобунага Щимазаки
|Харука Нанасэ в «Воле!», Щинноске Аикава в «Серебряной ложке»
|Ацудзи
|Юуки Кадзи
|Эрен Ягер в «Атаке на Титана», Щинья Накамурав «Адзине»
|Администрация
|Аки Тоёсаки
|Юи Хирасава «Кейоне!»
В далёком будущем цивилизация достигла своей финальной «сетевой» формы. Однако некая «инфекция» заставила автоматизированные системы выйти из-под контроля, и результатом стал многоуровневый город, который постоянно воспроизводит себя и бесконечно расширяется во всех направлениях. Человечество давно утратило доступ к управлению городом, и теперь людей выслеживает и уничтожает его система защиты, известная как «Предохранитель». В одном из крошечных уголков города немногочисленные жители маленького поселения под названием электроловцы борются за выживание, стараясь, с одной стороны, избегать внимания Предохранителя, а с другой — своевременно восполнять всё сокращающиеся запасы продовольствия. Девушка по имени Зуру выходит на поиски еды, но навлекает беду на своё поселение: сторожевая башня замечает её и высылает карательный отряд «Предохранителя». Теперь все товарищи героини мертвы, пути отступления отрезаны, а единственный, кто может спасти Зуру, — загадочный странник Килли, который ищет «Терминальные гены», являющиеся ключом к восстановлению мира.
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Авторы
|Режиссёр
|Хироюки Сещита
|«Адзин: Получеловек», «Рыцари Сидонии»
|Сценаристы
|Цутому Нихей и Садаюки Мураи
|«Стимбой», «Рыцари Сидонии»
|Дизайнеры персонажей
|Юки Морияма и Цутому Нихей
|«Адзин: Получеловек», «Рыцари Сидонии»
|Студия
|POLYGON PICTURES
Мировой релиз фильма на Netflix запланирован на 20 мая.