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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Кеке Палмер сыграет во втором сезоне «Берлинской резидентуры»

Ещё одна участница основного актёрского состава «Королев крика» подалась в сторонний проект — Кеке Палмер (фильмы «Испытание Акилы», «Чистильщик») сыграет одну из постоянных ролей во втором сезоне шпионской драмы «Берлинская резидентура» от кабельного канала Epix.

В центре остросюжетной истории — сотрудник ЦРУ Дэниел Мейер (Ричард Армитедж), недавно прибывший в Берлин для выполнения тайной правительственной миссии. Его задача — разузнать, кто сливает секретные данные знаменитому разоблачителю Томасу Шоу. Чем дальше заходит расследование, тем явственнее Дэниел понимает, что ниточки заговора тянутся обратно в Вашингтон. Кеке Палмер сыграет талантливого аналитика Эйприл Льюис — самого молодого агента ЦРУ, прибывшую в столицу Германии на своё первое задание.

Кроме Армитеджа и Палмер, в актёрском составе второго сезона снимаются Ричард Дженкинс, Мишель Форбс, Рис Иванс, Лиленд Орсер и Тэмлин Томита.

Шоураннером выступает Брэдфорд Уинтерс («Американцы»), который вдобавок числится исполнительным продюсером наряду с Оленом Штайнхауэром, Эриком Ротом, Стивом Голином, Керри Кохански-Робертс, Китом Редмоном и Люком Риветтом. Производственным процессом руководят Paramount Television и Anonymous Content («Настоящий детектив»). Съёмки продолжения начнутся в следующем месяце.

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