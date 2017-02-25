«Невеста чародея: Человек, который ждёт звёзды» — трейлер третьего эпизода

Третий и финальный эпизод OVA-сериала «Невеста чародея: Человек, который ждёт звёзды» (Mahō Tsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito) выйдет в кинопрокат 19 августа, а 9 сентября — на дисках, в комплекте с восьмым томом манги.

Чисе Хаттори — пятнадцатилетняя сирота, чья жизнь с самого детства была наполнена исключительно страданиями и унижениями. И когда надежды на светлое будущее совсем не остаётся, а Чисе оказывается на невольничьем аукционе в качестве товара, в её судьбе случается переломный момент: девушку покупает загадочный мужчина со звериной головой, управляющий непостижимыми силами. Её новый хозяин оказывается Магом — могущественным кудесником, который решил освободить Чисе из заточения. Однако Маг ставит своё условие: отныне девушка станет его ученицей — и невестой. Действие OVA будет разворачиваться за некоторое время до начала событий манги.