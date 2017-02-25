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«Мэри и ведьмин цветок» — трейлер

Полнометражка «Мэри и ведьмин цветок» (Mary to Majo no Hana) от выходцев из студии Ghibli по мотивам детской книжки писательницы Мэри Стюарт «Маленькая ведьма» стартует в японском прокате 8 июля. Заглавную героиню озвучит Хана Сугисаки (Саяка в «Когда Марни была здесь»).

Книжка-первоисточник рассказывает о девочке Мэри, которая проводит тоскливые каникулы у своей двоюродной бабушки в старом загородном доме. Бродя по осеннему лесу, Мэри натыкается на странного чёрного кота, обнаруживает загадочный цветок, а после находит волшебную метлу, которая уносит девочку в облака...

 
 
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Видео Мэри и ведьмин цветок (Mary to Majo no Hana)
 16 декабря 2016 года«Мэри и ведьмин цветок» — анонс и тизеры
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«Мэри и ведьмин цветок» — анонс и тизеры

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