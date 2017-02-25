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«Доктор Кто» — дата выхода десятого сезона и трейлер

Наконец-то канал BBC One официально объявил дату выхода десятого сезона «Доктора кто» — фантастический сериал вернётся в телеэфир 15 апреля.

Уже известно, что после десятого сезона проект покидают шоураннер Стивен Моффат (на смену ему придёт сценарист «Бродчёрча» Крис Чибнелл), а также исполнитель главной роли Питер Капальди. В рождественском эпизоде этого года состоится очередное превращение — вечером 25 декабря Двенадцатый Доктор уступит место Тринадцатому. Поиски подходящей кандидатуры для следующей инкарнации великого галлифрейца пока даже не начались.

В приключениях, заготовленных свежим сезоном, неутомимого путешественника во времени и пространстве будут сопровождать новая компаньонка Билл Поттс в исполнении Пёрл Макки и уже знакомый зрителям по двум предыдущим рождественским спецэпизодам персонаж Нардол, которого играет Мэтт Лукас. А ещё к роли харизматичной, но крайне опасной злодейки Мисси вернётся неподражаемая Мишель Гомес.

В ожидании выхода десятого сезона «Доктора Кто» смотрим свежий трейлер «Время героев», который, правда, мало что сообщает нам о сюжете:

 
 
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Видео Доктор Кто
 6 февраля«Доктор Кто» — видеоролик с Мисси 31 январяПитер Капальди официально заявил об уходе из «Доктора Кто» 24 апреля 2016 года«Доктор Кто» — отрывок из десятого сезона 23 января 2016 годаСтивен Моффат прощается с «Доктором Кто»
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